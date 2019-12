Mau tempo e impostos dominam as capas de hoje

Correio da manhã:

- “Médico condenado por erro em plástica. Treinador ganha 86 milEuro por cirurgia que colocou a sua vida em risco”

- “Cirurgião e seguradora recusam pagar já a indemnização e recorrem para o Supremo”

- “Montemor-o-Velho: Colapso dos diques ameaça Baixo Mondego”

- “Salário dos recibos verdes baixa”

- “Em Inglaterra: Terrorista português vive nos subúrbios”

- “PAN e Chega avançam nas intenções de voto”

- “Mulher encomenda morte do marido”

- “Javalis arrasam culturas agrícolas”

- “Dragão passeia em Trás-os-Montes” (FC Porto)

Público:

- “Inspeção do Ambiente só cobra 24% das multas que passa”

- “’Geringonça’: O dia em que Costa quebrou ‘o Muro de Berlim’”

- “Nova lei dos saldos teve falhas no seu primeiro grande teste”

- “FC Porto e Sp. Braga fecham lote de finalistas da Taça da Liga”

- “Feira Popular de Lisboa vai custar até 70 milhões”

- “Televisão: Natal na TV: a tradição (ainda) é quem mais ordena”

- “Temporal: Mau tempo começa a dar tréguas, mas o Mondego anda assusta”

Jornal de Notícias:

- “Proteção Civil depende da vontade dos funcionários no envio de SMS”

- “Luís Montenegro: ‘O PSD só pode ter como objetivo ganhar com a maioria absoluta’”

- “Chaves 2-4 F. C. Porto: Dragões abraçam ‘final four’”

- “Integração: Apenas 30% dos refugiados conseguem emprego”

- “Gondomar: Resgate no rio custa 10 mil euros a aventureiros”

- “Saúde: Governo acelera criação de Unidades de Saúde Familiar”

- “Ferrovia: Fraca resposta a concursos atrasa obras”

- “Santander paga 4,3 milhões a donos de cofres assaltados”

- “Natal: Cães e gatos adotados viram prenda”

- “Portistas nas meias-finais frente ao V. Guimarães”

- “Braga ‘chuta’ crise com goleada ao Paços”

Jornal i:

- “Funcionário da embaixada portuguesa em Bissau fazia fortuna a vender vistos a iranianos”

- “A exploração infantil escondida nas baterias”

- “Depois da tempestade vem aí o tempo ameno, mas os danos são muitos”

- “OE 2020: Marcelo prefere acordo à esquerda a ‘soluções de recurso’”

- “Eugénio Rosa acusa Governo de ter intenção de sabotar ADSE”

- “Mundial de clubes: O milagre incompleto de um homem chamado Jesus”

Negócios:

- “Fisco trava devolução de IRS a pensionistas”

- “Joaquim Miranda Sarmento: ‘Aumento de impostos em 2020 é no IRS’”

- “Sondagem: PSD encurta distância para o PS”

- “Edilson Câmara, CEO da Edson Zehinder: CEO ‘rock star’ já perdeu espaço. Hoje o que se procura é a humildade”

- “10 estratégias para investir em 2020”

- “Só os mais ricos recuperaram o que tinham antes da crise”

- “Alcobaça: parque dos Monges resgatado com bênção do BCP”

- “Aeroporto do Montijo: ANA quer operadores a pagar impacte ambiental”

Record:

- “Benfica: Criativo assume ‘responsabilidade’ de representar as águias. ‘Estou a viver um sonho’ - Chiquinho”

- “Morato não ficou afetado com erro na estreia”

- “Sporting: Flamengo volta a tentar Luiz Phellype”

- “Avançado do V.Setúbal mostra a zona onde cresceu - Um dia no bairro com Berto”

- “Chaves 2-4 FC Porto: Entrada a matar acaba com dúvidas”

- “P.Ferreira 1-4 Sp.Braga: Reviravolta com goleada”

O Jogo:

- “Chaves 2-4 FC Porto - Soares comanda 3.º assalto. Bis do brasileiro encaminhou cedo os dragões para a terceira final-four seguida”

- “Sérgio Conceição: ‘Pensam que nos abatem mas dão-nos força’”

- “P.Ferreira-Braga 1-4: Trincão trouxe a alma”

- “Benfica: miúdos custam a prova”

- “Bruno Lage recusa dispensar De Tomás”

- “Sporting: Um leão como nunca se vira”

- “Brasil: Jesualdo deu o sim ao Santos”

A Bola:

- “Queixa avança - Portimonense quer mesmo tirar o Sporting da ‘final four’ da Taça da Liga. Em causa dúvidas sobre se Bruno Fernandes é ‘formado localmente’”

- “Leões dizem estar tranquilos e acreditam ter a razão do seu lado”

- “Esperança por Bolasie para o clássico”

- “Benfica: Zivkovic, Fejsa e Conti fora dos planos. SAD procura colocação em janeiro para emagrecer plantel encarnado”

- “Tiago Dantas é o sexto da formação estreado por Bruno Lage”

- “Itália: Ronaldo perde Supertaça”

- “Brasil: Jesualdo Ferreira a caminho do Santos”

- “Inglaterra: Mestre Mourinho perdeu com aprendiz”

- “Canoagem: Uma imagem que vale por mil palavras - canoístas numa rotunda de Montemor-o-Velho”

- “Chaves 2-4 FC Porto: Dragões rodam mas não falham”

- “’Não gosto nada de sofrer golos’ - Sérgio Conceição”

- “P.Ferreira 1-4 SC Braga: Guerreiros presentes na decisão em casa”