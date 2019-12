Marinha reforça alerta para agravamento do estado do mar nos Açores e norte de Portugal continental

A Marinha e Autoridade Marítima Nacional reforçaram hoje o alerta de agravamento do estado do mar nos grupos ocidental e central do arquipélago dos Açores e na costa norte de Portugal continental, prevendo ondulação até 10 metros de altura.

“Está previsto um agravamento excepcional das condições meteorológicas e do estado do mar para o arquipélago dos Açores, nomeadamente nos grupos ocidental e central, entre a noite de hoje e a noite de sábado, dia 21 de Dezembro”, avançou a Marinha, referindo que o reforço do alerta de agravamento do estado do mar inclui, ainda, o norte de Portugal continental, a partir da noite de sábado até à noite de domingo, dia 22 de Dezembro.

A partir da noite de hoje até à noite de domingo, a agitação marítima será caracterizada por ondulação proveniente do sector oeste-noroeste, “com altura significativa que poderá atingir os 10 metros (altura máxima superior a 16 metros) e com período médio a variar entre os 12 e os 15 segundos”, indicou a Marinha, numa nota publicada na sua página oficial.

“Nos Açores, o vento deverá registar velocidades superiores a 100 quilómetros (km) por hora e rajadas acima de 150 km por hora, com direcção de oeste. Na costa norte de Portugal continental o vento deverá registar velocidades superiores a 50 km por hora e rajadas acima de 80 km por hora, com direcção de oeste”, informou este ramo das Forças Armadas.

Neste âmbito, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional aconselham, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adopção de medidas de precaução.

“Recomenda-se o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, bem como evitar passeios junto ao mar, de onde se destacam os molhes das entradas das barras e zonas nas praias junto à água”, reforçou a Marinha, aconselhando, igualmente, que os marítimos mantenham um estado de vigilância permanente e o acompanhamento da evolução da situação meteorológica.

Além dos avisos à navegação e de previsão meteorológica radiodifundidos pela Marinha relativos à previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devem ser consultadas as informações das Capitanias dos Portos sobre as condições de acesso aos portos, “evitando sair para o mar até que as condições melhorem”.

À população em geral, a Marinha desaconselha passeios junto à costa e nas praias, bem como a prática de actividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima, destacando como essencial que as pessoas “assumam uma postura preventiva não se expondo desnecessariamente ao risco”.

“Caso exista absoluta necessidade de se deslocar até à orla costeira, deverá manter uma atitude vigilante e ter sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”, frisou.

Entre as medidas preventivas, a Marinha refere que é “desaconselhada vivamente a pesca lúdica”, em especial junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas, recordando que “nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.

A passagem da depressão Elsa, em deslocação de norte para sul, provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido e deixou perto de 80 pessoas desalojadas, registando-se entre quarta-feira e as 12 horas de hoje cerca de 7.000 ocorrências, na sua maioria inundações e quedas de árvore.

Num balanço feito ao início da tarde, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) referiu que os distritos mais afectados são Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Braga e Lisboa.

Segundo a Protecção Civil, até às 20 horas deverá verificar-se um agravamento do estado do tempo, sendo depois expectável que a situação comece a estabilizar.

O IPMA tem hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave) 12 distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira devido sobretudo à agitação marítima. Leiria, Santarém e Portalegre estão sob aviso laranja também devido às previsões de precipitação forte durante a tarde.

O IPMA alertou para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado, em especial o Norte e o Centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 120 km/hora nas terras altas.