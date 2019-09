Madeirense Leonel Pontes é “anti-vedeta” e está em foco na imprensa desportiva nacional

Confira aqui os destaques da imprensa nacional nesta segunda-feira, dia 9 de Setembro de 2019.

Jornal de Notícias:

- “Vítimas dos acidentes estão a morrer mais nos hospitais”

- “Violador suspeito de matar freira em S. João da Madeira”

- “Fogos em Águeda revoltam autarca e empresários”

- “Investigação: Fugitivo que gozava com a polícia detido”

- “Educação: Procura pela Matemática aumenta”

- “Paredes: Milhares no último adeus a piloto de ‘héli’”

- “Entrevista: Emigrante luso vai a votos na Noruega”

- “Portugal seduz estudantes sírios”

- “Sporting: Primeiro ano de Varandas entre troféus e contestação”

- “Seleção: Sintético da Lituânia deixa ‘quinas’ em alerta”

- “Ténis de mesa: Portugueses conquistam prata a dobrar no Europeu”

- “Música: Patrocinar festivais rende 91 milhões”

Correio da Manhã:

- “Freira radical morta por asfixia”

- “IRS: Governo ainda retém mil milhões dos contribuintes”

- “Regresso às aulas: Há alunos a começar o ano sem livros”

- “Mundo das SMS em queda abrupta”

- “Emoção no último adeus ao piloto herói”

- Santo Tirso: Idosa morta na cama com golpes de x-ato”

- “Bolsonaro operado pela quarta vez”

- “Facebook e Google sob investigação”

- “Beauté: Morte envolta em mistério”

- “Ângelo já pode receber visitas”

- “Sporting: Caixinha de reserva para Alvalade”

- “Benfica: United e City lutam por Rúben Dias”

- “Liga: Rio Ave e V. Guimarães empatam a uma bola”

Público:

- “Cada vez mais escolas escolhem dividir o ano letivo em semestres”

- “Lítio: Governo deixa concursos polémicos para a próxima legislatura”

- “No ‘Avante!’, Jerónimo piscou o olho a quem deixou de votar nos comunistas”

- “Meteorologistas foram avisados para não contradizerem Donald Trump”

- “Morar ao lado de uma igreja: ‘Escusam de gritar que Deus não é surdo’”

- “Animais: Os polvos são inteligentes demais para serem comidos?’”

- “Desporto: Em dia de vitórias em ténis de mesa e padel, até Rosa Mota voltou a ser campeã”

- “Espetáculos: Depois dos festivais de Verão chegou a época... dos festivais de fim do verão”

Jornal i:

- “Vespa asiática: Ambulâncias não estão preparadas para socorrer alérgicos vítimas de picadas”

- “TGV: A sigla mal-amada de uma campanha eleitoral”

- “Legislativas. À conquista de Aveiro”

- “Entrevista a Artur Carvalho, figura de Marvila: ‘Não estou garantido aqui, ninguém está. Isto vai ser tudo arrasado’”

- “Eneida Marta, a voz da Guiné-Bissau: ‘Musica e culturalmente, a Guiné-Bissau é talvez dos países mais ricos de África’”

- “Festa do ‘Avante!’: Jerónimo diz que CDU quer impedir maioria absoluta do PS”

- “Rui Rio assume que não tem particular entusiasmo em ser deputado”

- “Ensino Superior: Medicina já não é o que era e politécnicos ganham terreno”

- “Finanças pessoais: Saiba como poupar no regresso às aulas”

- “Montepio: Tomás Correia reúne-se amanhã com Carlos Tavares”

Negócios:

- “Alerta amarelo na criação de emprego”

- “Conversa Capital, António Cruz Serra: Universidade de Lisboa lança escola em Xangai em 2020”

- “Credores do BES entregaram centenas de impugnações por dia”

- “Multas de fora: O que cobrem as seguradoras no RGPD?”

- “Arrendamento acessível custa 20 milhões por ano”

- “Galp trava subida dos lucros das cotadas do PSI-20”

- “Imobiliário: Berda e Paula Amorim fecham compra da Comporta até outubro”

- “Investidor privado: Ouro está em alta. Quatro formas para investir”

O Jogo:

- “’Marchesín não se deixa intimidar’”

- “Jorge Campos, antigo dono da baliza do México, é admirador do guarda-redes do FCPorto”

- “Benfica: Cádiz garante que a Luz ‘não é um capítulo fechado’ - ‘Sonho vestir a camisola do Benfica’”

- “Sporting: Jesé segue fórmula CR7 - ‘Ronaldo sempre foi um exemplo’”

- “Ristovski só em outubro”

- “Rio Ave - V.Guimarães: Vitória esbarra em Kieszek”

- “Futebol de praia: Campeões da Europa vezes três”

- “Ténis de mesa: Prata a dobrar”

A Bola:

- “Leonel, o antivedeta”

- “Novo treinador do Sporting visto por quem o conhece desde a infância”

- “Benfica: ‘Recuperámos um clube em cacos - Luís Filipe Vieira recordou primeiros tempos na Luz”

- “Futebol feminino: Águias vencem Supertaça”

- “Seleção: Ronaldo nunca marcou tanto”

- “FC Porto: Nakajima é o reforço pós-pausa”

- “Liga: Empate e protestos - Rio Ave 1-1 V:Guimarães”

- “Brasil: Flamengo de Jesus já é líder isolado”

- “Ténis de Mesa: Prata em masculinos e femininos”

- “Vuelta: Rúben Guerreiro foi 2.º na etapa”

Record:

- “Fórmula RDT - Saiba como o avançado trabalha para se afirmar na Luz”

- “Tem um treinador pessoal que vive em sua casa há quatro anos”

- “Segue plano alimentar rígido e vai ao ginásio quase diariamente”

- “Vieira com novo banho de multidão em Cabo verde”

- “Futebol Feminino: SP.Braga 0-1 Benfica - Golaço de Pauleta vale Supertaça”

- “Sporting: fernando no relvado esta semana”

. “FC Porto: Dragão de pontaria afinada”

- “Entrevista: João Palhinha - ‘Jogo com Benfica serve de lição’”

- “Futebol de praia: Título europeu junta-se aos de futebol e futsal”

- “Campeões três vezes: Portugal 4-2 Rússia”

- “Rio Ave 1-1 V.Guimarães: Contas certas de cabeça”