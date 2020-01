Jornais entre a crise internacional EUA-Irão e o Orçamento de Estado

O PAN, partido Pessoas-Animais-Natureza, quer dez dias de licença paga para vítimas de violência doméstica. O partido diz que o Governo mostrou abertura para incluir medida no Oçamento de Estado. Na imagem principal do Diário de Notícias está o conflito entre o Irão e os Estados Unidos. “Da chantagem nuclear à guerra por procuração – As armas no choque entre EUA e Irão”. Neste jornal, chamada para os Globos de Ouro, com o luso-descendente Sam Mendes com direito a foto.

O JN fez as contas e revela que os portugueses gastam mais de 500 milhões em compras no Natal. “Bateram-se todos os recordes de utilização do Multibanco durante o mês de Dezembro”. A imagem da edição é também para a política internacional: “Irão promete vingança e novo fôlego nuclear”. Acrescenta o matutino que o Mundo pede moderação e que há militares portugueses retidos em quartel no Iraque.

O funeral do general iraniano ocupa meia página ainda do Público. “Funeral de general tão grande como o de Khomeini”, lê-se. A edição adianta que militares norte-americanos anunciam retirada do Iraque, mas que a Casa Branca desmente. A manchete é para o impacto do aumento dos salários dos juízes. “Aumentos de magistrados custam 11 milhões por ano”. Os valores foram calculados pelo jornal. O Ministério diz não ter dados centralizados sobre o custo. Ainda nesta notícia, o apelo de Marcelo Rebelo de Sousa por um pacto contra a corrupção. Leia igualmente na edição a notícia de que a Madeira quer comprar concessionária da Zona Franca e que de a lei dos cuidadores informais só avança a nível nacional em Julho.

No I, uma das notícias maiores é a de que a Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa está em alerta máximo. Aumento da tensão com o irão leva ao vermelho. Outra é a de que os simpatizantes do PS vão poder contribuir para a reeleição de Costa. “Os 500 não militantes vão poder votar nas directas de Maio mas terão de pagar entre 10 e 12 euros”. Ainda o apelo do Presidente da República para que a justiça humana seja mais célere do que a justiça divina, e o do presidente da Quercus para a questão da importância da água, “fundamental para salvaguardar o presente e o futuro” de Portugal.

O Correio da Manhã destaca na edição de hoje o caso da morte de um jovem, vítima de assalto por outros três com idades entre os 16 e os 20 anos. “Assassinos de jovem caçados por brinco”, resume a manchete. Nesta edição chamada para o Primeiro-ministro. “Costa falha cerimónia e justiça critica políticos”.

“A licença obrigatória do pai só sobe com novo Orçamento”. A medida, diz a manchete do Negócios, ainda não saiu do papel. “Analistas afastam cenário negro na crise EUA-Irão”, diz também outra notícia maior da capa do jornal especializado. Com direito a fotografia, a pressão da esquerda na questão do Orçamento de Estado. “BE e PCP querem garantias já, Centeno guarda-as para o fim”. As negociações decorrem até sexta-feira.

Nos desportivos, o processo do ataque à Academia de Alcochete e em particular o depoimento de Rui Patrício fazem capa no jornal A Bola. “Vamos matar-vos”. O Record traz o caso, com menos destaque. A imagem principal é de Bruno Guimarães, o jogador brasileiro que o Benfica quer garantir, nem que seja através de um pré-acordo. O Jogo afirma que o FC Porto é rei dos clássicos. “Dragões são os únicos com mais vitórias do que derrotas nos jogos entre grandes do século XXI”. Ronaldo tem direito a espaço na capa dos três depois do hat trick que contribuiu para a vitória por 4-0 da Juventus frente ao Cagliari.