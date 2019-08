No sorteio do Euromilhões da próxima terça-feira estará em jogo um jackpot de 91 milhões de euros, por não ter havido totalistas no sorteio desta sexta-feira. Para Portugal não veio sequer nem um 2º nem um 3º prémio.

Recorde-se que a chave sorteada esta sexta-feira teve os números 9, 10, 27, 37 e 42 e as estrelas 1 e 5.