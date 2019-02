‘Jackpot’ de 39 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

O próximo concurso do Euromilhões vai ter um ‘jackpot’ de 39 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou hoje na chave vencedora, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de 405.947,39 euros, saiu a dois apostadores, um deles em Portugal.

O terceiro prémio, de 27.014,22 euros, vai para sete apostadores, um deles em território nacional, enquanto o quarto prémio, de 2.802,85 euros, será entregue a 33 jogadores, quatro deles com aposta registada em Portugal.

A combinação vencedora do concurso 017/2019 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 03 -- 15 -- 29 -- 35 -- 47 e as estrelas 03 e 04.