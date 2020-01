Investimento público subiu 20,6% na administração central em 2019

O ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, anunciou hoje que em 2019 o investimento público cresceu 20,6% na administração central em 2019, durante uma audição sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

“Posso informar que já esta tarde ficaremos a saber que, em 2019, o investimento público aumentou 20,6% na administração central, e com um enorme esforço do investimento financiado do Orçamento do Estado, ou seja, por impostos”, afirmou Mário Centeno na sua intervenção inicial na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.

Hoje à tarde é conhecida a síntese de execução orçamental da Direcção-Geral do Orçamento relativa a dezembro de 2019.