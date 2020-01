Homem suspeito de estar infectado com coronavírus no Porto

A RTP está a avançar que deu entrada no hospital de São João, no Porto, um “homem suspeito de estar infectado com o novo coronavírus”. De acordo com a televisão pública, trata-se de “um empresário de Felgueiras com mais de 45 anos que fez uma viagem de negócios à China”. O homem não esteve no epicentro do surto, em Wuhan, mas em uma cidade próxima onde também há registos de casos e vai ficar em isolamento.

“Este português apresenta um quadro de infecção respiratória e está dentro da janela dos catorze dias de incubação. Vai ficar em isolamento, num quarto de pressão negativa”, avança a RTP.

As análises ao sangue vão ser enviadas para o Instituto Ricardo Jorge e este Sábado de manhã já haverá confirmação ou não da suspeita.