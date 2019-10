Força Naval Permanente da NATO visita Portugal

A Força Naval Permanente da NATO (Standing NATO Maritime Group One - SNMG1), na qual está integrada a fragata ‘D. Francisco de Almeida’, da Marinha Portuguesa, ruma para águas portuguesas e irá fazer uma escala no Porto de Lisboa, no período de 25 a 28 de Outubro.

Actualmente, o SNMG1 é constituído por navios das Marinhas holandesa, norueguesa, belga, norte-americana e portuguesa, e visa garantir uma capacidade marítima contínua e contribuir para a segurança dos estados membros da Aliança Atlântica, através da dissuasão e defesa colectiva, da gestão de crises, da segurança cooperativa e da segurança marítima.

No âmbito desta passagem dos navios por Portugal, será realizada uma conferência de imprensa que contará com a participação do comandante do SNMG1, contra-almirante Edward Cashman, da Marinha norte-americana, e dos comandantes dos navios que integram a Força Naval, seguida de uma visita a bordo do navio holandês Van Speijk.