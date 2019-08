Férias e regresso à escola, Brexit e Bruno Fernandes nas capas da imprensa

Sábado:

- “Especial regresso às aulas: As escolas públicas que têm tudo”

- “Investigação exclusiva: Terrorista português do Estado Islâmico preso na Síria”

- “Entrevista Albano Jerónimo: A vida, o teatro e a grande oportunidade no cinema”

Visão:

- “As vidas, as histórias e as manias: Percursos cruzados de António Costa e Rui Rio, antes do duelo eleitoral”

- “Alojamento local: Os segredos para manter o negócio rentável”

- “Incêndios: Quem ganha com o mundo em chamas”

Correio da Manhã:

- “Ator vítima de vício do corpo perfeito: Ângelo Rodrigues alvo de terceira operação”

- “Condutor apanhado com 148 multas paga 17 mil euros”

- “Motoristas: MP quer extinguir sindicato de Pardal”

- “Máfia das rendas em burla milionária”

- “Casal morre afogado na praia de Cortegaça”

- “Seixal: Jovem assassinado em rixa de cunhados”

- “2,5 milhões: Pais de bebé Matilde mantêm donativos”

- “Almancil: Rapper inglês baleado em casa no Algarve”

- “Manobra política: Brexit suspende parlamento britânico”

- “SP Braga-Benfica: Salvador aquece guerra com Luís Filipe Vieira”

- “FC Porto: Uribe e Díaz encantam dragão”

- “Negócios do leão: Mendes gere transferências”

Público:

- “Motoristas mantêm greve, apesar de pedido para dissolver sindicato”

- “Reino Unido: ‘Brexit’ yes, com ou sem acordo”

- “Futuro da PMA será decidido por apenas seis juízes do TC”

- “Itália: Há acordo político para novo Governo de Conte”

- “Formadores sem garantia de ficarem no seu centro do IEFP”

- “Sarampo: Número de casos na Europa já ultrapassou total de 2018”

Jornal de Notícias:

- “Milhares de queixas por vendas agressivas nos contratos de energia”

- “Casal morre em passeio à beira-mar”

- “Liga Europa: V. Guimarães e Braga lutam pelo ‘ranking’ e três milhões”

- “F.C. Porto: Dragão prepara nova desforra”

- “Sporting: Atlético e Real não esquecem Bruno Fernandes”

- “Ângelo Rodrigues: O culto do corpo deixou-o às portas da morte”

- “MP pede dissolução do Sindicato dos Motoristas”

- “Homicídio: Bala perdida acaba com sonho de vida nova no estrangeiro”

- “Lisboa: Apanhado 148 vezes em excesso de velocidade no mesmo local”

- “Porto: STCP nas mãos dos municípios a partir de janeiro de 2020”

- “Ambiente: Vigilantes da natureza sentem-se abandonados”

Jornal i:

- “André Ventura: ‘Cristas tem uma obsessão comigo porque sou o líder que o CDS gostava de ter’”

- “Partidos vão gastar 1,6 milhões de euros em comícios e espetáculos”

- “CEO do banco da CGD em Moçambique multado e inibido durante três anos”

- “Doações para Matilde: Ministério das Finanças fecha-se em copas sobre taxação de dinheiro angariado e diz que este é já ‘outro caso’”

- “Nova saída na administração dos CTT”

- “Itália: Democratas e 5 Estrelas chegam a acordo”

- “Motoristas. MP pede dissolução de sindicato, greve mantém-se”

- “Boris pediu e Rainha acedeu a suspender o parlamento”

- “Este programa permite testar cursos antes de escolher”

Negócios:

- “KPMG perde três sócios por causa da auditoria ao BES”

- “André Silva, líder do PAN: ‘Não faz sentido nenhum apoiar um governo sem acordo escrito’”

- “Ministério não detetou falhas quando sindicato [das matérias perigosas] foi criado”

- “CP faz contactos para vender edifícios e comboios”

- “Automóvel: Carregamento elétrico da BMW chega a Portugal”

- “Banca: Tribunais da Polónia colocam BCP sob pressão”

- “Reino Unido: Parlamento suspenso abre caminho ao ‘hard’ Brexit”

- “Almada, da indústria do passado à do presente”

A Bola:

- “Tudo ou nada por Bruno Fernandes: ‘Task Force’ do Sporting no Mónaco com Jorge Mendes para fechar transferência do capitão”

- “Benfica: Friburgo quer Euro24 milhões por Waldschmidt”

- “FC Porto: Colossos italianos em cima de Baró”

- “Liga da Europa: Dia de todas as decisões”

O Jogo:

- “Marchesín queria ser como Batistuta: A história do guarda-redes que até aos 13 anos foi ponta de lança”

- “Sérgio Conceição chamou Fábio Vieira”

- “Sporting: Coates e Acuña na montra”

- “Benfica: Seleção dificulta Walschmidt”

- “Spartak-Braga: ‘Na nossa cabeça está 0-0’, Sá Pinto quer esquecer a vantagem e ganhar”

- “V. Guimarães-Steaua: Ivo Vieira espera ‘fazer pela vida’”

Record:

- “Bruno discutido no Mónaco: Jorge Mendes vai manter reuniões com clubes da Liga dos Campeões”

- “Benfica: Tudo certo com Vlachodimos”

- “FC Porto: Jovem atacado no Colombo continua hospitalizado”

- “Sá Pinto: ‘Ganhar pelo clube e pelo país’”

- “Ivo Vieira desvaloriza Becali: ‘Só me importa o que fazemos’”.