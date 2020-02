A eutanásia está na ordem do dia em Portugal e o tema domina as capas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 13 de Fevereiro.

O Jornal de Notícias escreve que sete portugueses já foram ao estrangeiro para morrer. Há mais de 20 inscritos só na associação Dignitas da Suíça, avança do JN, salientando que nenhum partido vai propor referendo sobre a eutanásia. Ordem dos Médicos solicita audiência a Marcelo.

Sobre este assunto, o Jornal I diz que Passos Coelho junta-se a Cavaco contra a Eutanásia. A decisão é de uma gravidade que aconselha outra ponderação e prudência, diz o antigo-primeiro ministro. Mota Amaral também defende consulta popular e mais de 10 mil pessoas já assinaram iniciativa popular de referendo, escreve o I, referindo ainda que PCP, Chega e CDS estão unidos no Parlamento contra morte assistida.

O Diário de Notícias destaca o chumbo da Ordem dos Médicos a todos os projectos da Eutanásia.

Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas reafirma decisão de há dois anos e chumba os projectos de BE, PS, PEV e PAN sobre a morte medicamente assistida por considerar que a eutanásia e o suicídio assistido não se enquadram na prática da medicina.

O Público reserva parte da primeira página para as rendas antigas que vão ficar congeladas por mais dois anos. Em grande destaque está uma imagem do papa Francisco que cedeu às pressões internas e perdeu oportunidade histórica para mudar a igreja no que se refere ao celibato.

O Correio da manhã faz manchete com o Fisco que favorece tubarões contra famílias e conta a trágica história de um marido que perdeu a noiva e a sogra na lua de mel à conta de um acidente de viação.