Dia do nariz vermelho comemora-se hoje com iniciativas em escolas e empresas

A Operação Nariz Vermelho (ONV), que desde 2002 leva palhaços profissionais a unidades hospitalares pediátricas, comemora hoje o seu dia com iniciativas em 480 escolas e várias empresas de todo o país.

O dia do nariz vermelho assinala-se a 01 de junho (sábado), Dia Mundial da Criança, mas as celebrações realizam-se hoje.

A organização vai promover um dia diferente para 85 mil alunos de 480 escolas “no qual se irão realizar diversas atividades”, de acordo com um comunicado divulgado pela ONV.

As atividades são sugeridas de acordo com nível de ensino da escola, sendo destacado para o ensino básico “a ação ‘cria o teu doutor palhaço’, para as escolas secundárias o ‘quiz da operação nariz vermelho’ e nas faculdades o ‘traje vermelho’”.

Já nas empresas, os colaboradores são desafiados a serem “embaixadores do dia do nariz vermelho”, sendo a sua missão divulgar a Operação em toda a empresa.

Serão também enviados produtos solidários à escolha dos funcionários, revertendo a totalidade das receitas a favor da ONV.

Em Lisboa e no Porto vão sair à rua “equipas de recrutadores de sorrisos” que pretendem reunir donativos e, pela primeira vez, está a haver uma angariação de fundos no Facebook.

Todos os donativos reunidos revertem para o apoio na “formação de novos doutores palhaços” para que se chegue “a cada vez mais crianças hospitalizadas”.