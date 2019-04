Cortes no desemprego e Porto-Liverpool nas capas

O novo modelo de acompanhamento dos desempregados levou a que fossem cancelados mais 67,4% de subsídios em 2018. No ano passado os centros de emprego cortaram a prestação a 3.932 pessoas, noticia o Público, no dia quem o Jornal de Notícia diz que os salários dos gestores são 52 vezes superiores aos dos funcionários e que a despesa com os trabalhadores não tem aumento significativo desde 2014. Seis presidentes de empresas do PSI20 têm salários acima de um milhão, chama para a primeira o JN.

Mas hoje o dia é de azul e branco, com o FC Porto a defrontar pelas 20 horas o Liverpool na primeira mão dos quatros de final da Liga Europa. A Bola escreve ‘Dia de Rock’; o desportivo O Jogo “É possível ganhar aqui” e o Record ‘Não há vingança’, também dando voz a Sérgio Conceição e à reacção à goleada da época passada. Neste jornal o destaque vai para o Benfica para a saída de Zivkovic e Cervi.

A ascensão e queda do empresário madeirense Joe Berardo abordada no Diário de Notícias. Ainda nas capas de hoje as declarações do ex-motorista de José Sócrates “Rebentava o dinheiro todo”, escreve em manchete o Correio da Manhã. No i, os lobistas vão ser obrigados a revelar cliente. E ainda a foto de uma banheira com as gordas “Há 4 mil pessoas em Lisboa que vivem em casas sem instalação de banho”. No país são mais de 150 mil. Neste matutino chamada para os cães que dão novas pistas para o diagnóstico do cancro.

No Negócios, o BES pede 14 milhões a ex-administradores e a notícia de que diminui em quase 40% o número dos trabalhadores independentes em dez anos. O jornal diz que a mudança na economia e na legislação ajudam a explicar o fenómeno.

As eleições em Israel, a pressão das pré-reformas dos professores são outras notícias para ler na imprensa desta terça-feira.