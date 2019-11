‘Correio Verde’ é o novo produto dos CTT sustentável e carbonicamente neutro

Os CTT iniciam esta sexta-feira, dia 29, uma nova campanha de comunicação que dá a conhecer o Correio Verde, produto de correio pré-pago dos CTT sustentável e carbonicamente neutro.

Sob o mote ‘Correio Verde. Sempre à mão em sua casa/no seu escritório’, esta campanha pretende “informar todos os clientes das características do produto destacando a conveniência, por estar sempre à mão, e o facto de ser prático, já que não é preciso pesar nem selar, é só enviar”, refere a empresa através de comunicado.

Todas as embalagens de Correio Verde são produzidas com materiais reciclados, impressas com tintas amigas do ambiente e o processo de distribuição contempla a compensação carbónica. Os suportes de Correio Verde são pré-pagos, significando que o custo do porte está incluído no preço.

A campanha estará presente nos pontos de venda (Lojas e Postos CTT), no Facebook e na rádio até ao dia 13 de Dezembro.