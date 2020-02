Caso suspeito de coronavírus esperou mais de 4 horas dentro da ambulância

O internamento, no Hospital de São João do Porto, do caso suspeito de coronavírus revelou as fragilidades do socorro em Portugal, adiantaram este sábado os media nacionais.

O empresário italiano que estava numa fábrica de calçado em Felgueiras esperou mais de 4 horas por orientações da linha saúde 24 dentro da ambulância do INEM que foi buscá-lo.

Após ser dado o alerta, a fábrica “esteve sitiada” por iniciativa própria e os funcionários -- que tiveram contacto com o técnico italiano que manifestou sintomas de coronavírus -- ficaram retidos no interior, sem qualquer contacto das autoridades de saúde. Ao final desta sexta-feira, os 90 trabalhadores regressaram todos a casa sem nenhum controlo.

Recorde-se que o definido pela Direcção Geral de Saúde perante a eventualidade de um caso suspeito de coronavírus, proveniente da China, é que o doente contacte o sistema de saúde preferencialmente, por contacto não presencial, através do número 808 24 24 24. Neste caso, o doente é aconselhado a permanecer no domicílio, evitando contacto com outras pessoas até ser contacto por telefone com indicação de procedimentos a adoptar.

Entretanto, o doente, de 62 anos, deu entrada na Unidade de Doenças Infecciosas do Hospital de São João onde esteve isolado em pressão negativa.

O caso já foi confirmado negativo pelas análises do Instituto Ricardo Jorge, mas o empresário, que chegou da China a 22 de Janeiro, deverá agora ser novamente avaliado por uma equipa médica para que lhe possa ser dada alta hospitalar.