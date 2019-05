Campeão Benfica domina jornais nacionais

Continuam em festa os adeptos do Benfica depois do clube da Luz ter-se sagrado campeão nacional.

O Correio da Manhã fala em euforia benfiquista depois da equipa ter sido recebida ontem na Câmara Municipal de Lisboa

O Jornal de Notícias (JN) traz um poster gigante da equipa e escreve que Vieira já aponta a título europeu no dia em que as águias fizeram a festa na Praça do Município, em Lisboa.

Os jornais desportivos dedicam as capas aos encarnados. A Bola refere uma das vitórias mais saborosas de sempre e diz que o líder das águias quero treinador Bruno Lage por muitos anos.

O Record destaca o show de Lage, apontando ao discurso refrescante do treinador do Benfica na recepção na Câmara de Lisboa.

O Jogo salienta a apoteose encarnada numa das vitórias mais saborosas.

Além do futebol, as capas dos jornais nacionais abordam ainda outros assuntos de interesse. O JN destaca a guerra entre Google e Huawei, num cerco dos EUA à tecnologia chinesa por considerarem uma ameaça à segurança nacional. Revela ainda que em 23% dos concelhos de Portugal há mais reformados do que trabalhadores.

O CM destaca as reformas antecipadas aprovadas em 30 dias. Se o beneficiário dispensar o cálculo do valor da aposentação, o processo será ainda mais rápido.

O Jornal Público revela uma sondagem às europeias e aponta o PS como grande vencedor, com 33 por cento dos votos. Em segundo lugar está o PSD, seguido do BE, CDU, CDS-PP, PAN e Aliança, estes dois últimos podem eleger um deputado.

O Jornal I escreve que os acidentes da estrada são a principal causa de morte de crianças a partir dos cinco anos e que as viagens nas bagageiras diminuíram drasticamente nos últimos anos.

A mesma publicação diz que Passos Coelho regressa para atacar Costa, salientando que hoje “investe-se menos no SNS do que no meu tempo em que não havia dinheiro”.

O DIÁRIO de Notícias destaca a falta de apoio à natalidade e recorda que os cheques dos municípios não bastam para fazer nascer bebés.

Num olhar pela Ucrânia, o DN salienta o inexperiente Zelensky disposto a tudo para conseguir a paz com o veterano Putin.