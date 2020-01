Banqueiro de Isabel dos Santos encontrado morto em casa

Nuno Ribeiro da Cunha, director do EuroBic e gestor da conta da Sonangol, foi encontrado morto, na sua residência, na zona do Restelo, em Lisboa.

A Notícia publicada pelo Jornal de Notícias (JN) diz que o corpo foi encontrado na quarta-feira à noite, cerca das 22 horas, altura em que a PSP foi chamada à residência do gestor. Segundo o mesmo jornal, tudo indica ter-se tratado de um suicídio.

Já no passado dia 7, Nuno Ribeiro da Cunha havia sido encontrado com golpes no pulso e uma perfuração no abdómen, na residência de férias, em Vila Nova de Milfontes.