As capas dos principais jornais desta quinta-feira

Correio da Manhã:

- “Justiça perdoa seis anos a pais pedófilos: Abusaram da filha de três anos”

- “Loucura na Luz: 21.819 adeptos no primeiro treino do ano”

- “Burla milionária: Falso herdeiro de 173 milhões de euros”

- “Estado desconhece que imóveis detém”

- “Marcelo quer mais segurança e saúde”

- “Papa dá palmada violenta em mão de peregrina”

- “Estudante espancado morre após coma”

- “’Passeou’ entre os carros: Homem alcoolizado espalha o pânico na A2”

- “Balanço trágico: Acidentes de trator matam 57 pessoas”

- “Uryyah e Bia são os primeiros bebés do ano”

Público:

- “Bolsonaro. Ano I deixou o poder real com o Congresso”

- “Assédio sexual. O #MeToo dava um livro --- aliás, dá muitos livros, filmes e séries”

- “Investigação. As crianças bebem ‘mais álcool do que leite’ em São Tomé e Príncipe”

- “Apostas no futebol português movem 13,5 mil milhões por ano”

- “Ano Novo. Prioridades de Marcelo alinhadas com o Governo

- “Escolas ganham quase dois mil docentes desde novembro”

- “Sissoco Embaló é o novo Presidente da Guiné-Bissau”

- “Dúvidas legais deixam Montepio sem liderança”

- “[Entrevista a Henrique Joaquim, gestor da Estratégia Nacional]: ‘A missão não é levar comida aos sem-abrigo, é tirá-los da rua’

Jornal de Notícias:

- “Diretos nas redes sociais são o novo fenómeno na venda de bens contrafeitos”

- “Bia para a entrada do ano. A primeira bebé de 2020 da Invicta nasceu no Centro Materno-Infantil do Norte”

- “Marcelo exige determinação e diálogo ao Governo”

- “Sinistralidade. Acidentes causaram 475 mortos”

- “Arresto. Isabel dos Santos critica Justiça angolana”

- “Pai mata filho com tiro acidental de caçadeira”

- “Austrália. Milhares de deslocados na fuga aos incêndios”

- “Cervejaria Galiza. Trabalhadores já têm salários em dia”

- “Clássico. FC Porto procura quebrar maldição em Alvalade”

- “Benfica. Treino aberto mostra recuperação de Rafa e Almeida”

Jornal i:

- “Recados dos Açores. Marcelo lembra que Governo não tem maioria absoluta e que é preciso diálogo”

- “Condutores jovens estão cada vez mais envolvidos em acidentes em contramão”

- “Viagem ao mundo do ‘vintage’”

- “António Costa faz defesa da convergência com a UE e traça desafios”

- “Montepio. Mutualista quer atrair mais 10 mil associados até ao final do ano”

- “Isabel dos Santos diz que arresto dos bens é ‘politicamente motivado’”

- “Camilo Castelo Branco. Algumas das ‘mil frases’ do escritor para apimentar 2020”

- “Ano novo. Ideias para dar uso aos frascos lá de casa e poupar 1.300 euros”

Negócios:

- “135 líderes antecipam 2020”

- “Comércio. Importações já superaram exportações há 12 meses”

- “Investimento. Na era dos juros baixos, mercados viveram ano histórico”

- “Mensagem de Ano Novo. Marcelo quer Governo forte e defende acordos de regime”

- “Trabalho. Governo decide aumentos de 90 mil trabalhadores do privado”

O Jogo:

- “Melhor do ano 2019: Liga Europa tem de ser um objetivo”

- “Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador de 2019 pelos leitores de O Jogo: ‘Vamos lutar pelo campeonato até que os números digam que não é possível’”

- “FC Porto: Vítor Ferreira e Fábio Vieira já às ordens de Conceição”

- “Sporting: ‘Primeira vitória foi assegurar salvação financeira’, Frederico Varandas faz um balanço otimista do último ano do leão”

- “Benfica: 22 mil na Luz para ver Rafa e Almeida”

- “V. Guimarães: banho de multidão para abrir 2020”

A Bola:

- “A 13.ª badalada: 22 mil adeptos presentes na Luz no primeiro dia 2020”

- “Weigl esperado esta semana”

- “Futebol de praia: ‘O que mudou a minha vida foi o acidente de mota’, Madjer no adeus à carreira internacional”

- “FC Porto: Conceição nunca ganhou em Alvalade”

- “V. Guimarães: Quatro mil a ver o treino”

- “Sporting: Diego Sousa em análise”

Record:

- “Benfica: Novos Triunfos: André Almeida está apto e Rafa é hipótese para Guimarães”

- “Euforia: 21 819 adeptos no primeiro treino do ano”

- “Sporting: ‘Assegurámos a sobrevivência do Sporting’, Frederico Varandas recorda esforço da direção”

- “FC Porto: Danilo não quer sair já”

- “Domingos Paciência: ‘Porto da Luz ganha em Alvalade’”

- “Inglaterra: Dia negro para Mourinho”