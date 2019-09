O Homem afinal é pior que o Diabo!

No seguimento do artigo da Sara André na edição de ontem (a ler) .....

O Diabo confrontado pelo Político que o acusou de ser uma fraude retorquiu:

- Vem para o Inferno à procura de boa vida? Então volte para Terra. Terá mais uma oportunidade para alterar o seu destino.

De volta à Terra, o Político dirigiu-se a uma escola onde leccionou, para apresentar o seu programa eleitoral e responder a perguntas dos alunos. Uma das crianças levantou a mão e disse:

- Eu sou o Joãozinho e tenho quatro perguntas:

1ª Aquele guito que era a para a habitação social e a reabilitação urbana do Funchal em 2017, é o mesmo que vai levar para comprar um hospital?

2ª Aquela cena do ferry durante todo o ano entre a Madeira e o Continente, será em 2030 ou 2050?

3ª Já agora, no ano passado não chegou o guito do passe do meu irmão que estuda na Universidade da Madeira, que aquele seu amigo que teve em Machico prometeu?

4ª Tenho 4 gatos, verdadeiramente tratados como reis. O que é isso de “verdadeira politica para a causa animal”? É alguma festa onde eu os possa levar?

O Político fica explosivamente sorridente e a campainha toca para o intervalo. Continua a sorrir e diz já respondo, já lhe explico tudo. No toque de entrada, o Político diz:

- Onde é que íamos? Alguém tem mais perguntas?

Uma outra criança levanta a mão e diz:

- Eu sou o Carlinhos e tenho seis perguntas.

- Muito bem! Cá estou para isso e prometo que não saio sem responder a todos.

Carlinhos toma a palavra:

1ª –Aquele guito que ia usar para comprar um hospital, já não vai comprar pois não? Pode servir para aquela cena da mobilidade já no próximo Natal? Pode falar nisso com aquele seu amigo que esteve em Machico?

2ª – E o ferry durante todo o ano entre a Madeira e o Continente, não dava para fazer já este ano?

3ª – E também não chegou o guito do passe do meu primo que estuda na Universidade da Madeira que aquele seu amigo que teve em Machico prometeu.

4. ª Já agora aquele seu amigo que esteve em Machico, diz que é amigo dos madeirenses, mas meu não é. Nem no facebook!

5ª – Por que é que a campainha do recreio tocou meia hora mais cedo?

6ª – Onde está o Joãozinho?!

Trimmmmmm. E a campainha voltou a tocar!

No próximo dia 22 de Setembro os eleitores serão chamados a escolher quem irá gerir os destinos da nossa Região por 4 anos.

O eleitor tem a enorme responsabilidade de escolher entre a estabilidade e o CAOS.

Entre quem já demonstrou ser capaz de promover o desenvolvimento e a mudança na nossa Região e quem cantarola slogans e frases feitas.

Entre quem tem o compromisso com o desenvolvimento da nossa Região e quem esteve + está + continuará submisso a obsessões e caprichos.

Os cartazes publicitam as candidaturas. Mais do que o tamanho dos dentes, na realidade, o que conta é saber o que é o Programa de cada candidatura e o contributo do mesmo para melhorar o futuro de todas as gerações. Votem Bem!