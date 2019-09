Estamos e vivemos, com muito gosto e satisfação, num Estado de Direito, usufruindo todo o género de direitos, liberdades e garantias, protegidos por uma Constituição, com um texto redigido no rescaldo da revolução dos cravos há 45 anos - com umas pequenas correcções pelo meio. A qual apresenta alíneas e textos desadaptados ás realidades actuais ou do século XXI. Para mudar alguma coisa na Constituição, são necessários 2/3 dos votos na AR ... o que não é fácil de conseguir, porque afinal, não é transversal ao interesse partidário entre os representantes do povo ... que também sabemos, só representam 50% do número total de eleitores. Os outros 50% não votam, porque são “ateus”! E percebe-se que assim seja, ou assim aconteça, porque estamos em Portugal.

Que eu me lembre, desde mais de 10 anos consecutivos que convivemos de perto com incêndios estivais - por culpa do calor ?? - destruidores de pessoas e bens, ... com reportagens, comentários, perspetivas, medidas, classificações ... e até mesmo, com soluções elaboradas para o ano seguinte. Mas, no final, o cenário no palco do evento é sempre o mesmo! Densidade vegetal excessiva na floresta - proibida por mais uma lei que ninguém cumpre - eucaliptos “aos molhos”, e, desde o lucro fácil e imediato, á destruição maciça, tudo acontece. Porque estamos em Portugal! Mas, resta-nos uma esperança, talvez dentro de 10/12 anos não vamos ter mais incêndios! Só pelo facto de já ter ardido tudo aquilo que havia para arder.

Entre os vários impostos que pagamos está o IMI, o qual está “dispensado” para milhares de prédios no país, quando pertencentes a partidos políticos, a associações desportivas e outras, a igrejas, hotéis, fundações, etc ...!! Também as empresas portuguesas podem pagar parte dos seus impostos fora do País, noutras zonas fiscais da Europa ... quando temos uma zona franca na Madeira, onde deviam fazer esses pagamentos ... e pelo menos, muito dinheiro ficaria em Portugal, com múltiplas vantagens, mais que evidentes. Outra notícia recente é a Segurança Social ter perdido 6 milhões de euros em cobranças, que agora já prescreveram. Esse dinheiro perdido por negligência grosseira, serviria para muita construção social ou outra coisa do género! Porque acontecem estas “distracções” fatais, com um rótulo de crime sem castigo? Porque estamos em Portugal!

Na vizinha Espanha quando existem acidentes rodoviários com mortes para além do considerado normal ou acima do esperado, a autarquia decide e actua, diminuindo a velocidade de circulação, funcionando como uma medida de gestão e prevenção sem qualquer contestação. Aqui, morre-se na estrada ... a meio do ano já temos prespectivas de números piores que o ano anterior, mas nada se faz, a não ser imputar os acidentes ao consumo de álcool. Mas, o exame para a renovação da carta de condução ... é sómente um “atestadinho” rápido do nosso médico amigo! Tudo se passa assim, porque estamos em Portugal!

Afinal o TGV, já não é do interesse nacional e naturalmente europeu! Especialmente quando é um partido da oposição a reprojectar este assunto! O projecto do aeroporto no Montijo, “está na cara” que é um barrete do tamanho do mundo! Mas insiste-se no segundo e deprecia-se o primeiro! Deve ser por estarmos em Portugal!

As “beatas” agora são objecto de coima nacional! Fantástico! Quem vai cobrar as coimas pelas falhas de educação dos portugueses fumadores? Uma educação curta, que não é unicamente relativa ao consumo do tabaco! Mais uma cena ridícula que prova a nossa falta de cultura educacional. Tratar os fumadores com condescendência, só mesmo por estarmos em Portugal.

A Quinta Magnólia reabriu ao público! Muitíssimo bem e belo trabalho ... recuperar aquele espaço magnífico, escandalosamente encerrado vários anos! Agora, digam lá, como vão fazer a gestão deste parque botânico fantástico - adequado, para relax, desporto, convívio, restauração e para simples visita - sem estragar o que lá está? Só com pagamento á entrada, para visitantes e desportistas, com um esquema de sócios-praticantes-utilizadores e também com vigilância permanente. E já agora proibir fumar no espaço! Senão, daqui a dois anos, teremos de encerrar a Quinta, mais uma vez, para restauro e reabilitação. Porque não estamos em Portugal Continental ... e o pouco que temos ... porque é nosso, deve ser preservado.

P.S. Afinal o tabaco aquecido e seus componentes já provocaram mortes. São sempre más notícias para quem fuma!