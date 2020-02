Viticultores franceses pedem a Paris para serem compensados pelas tarifas Trump

Os viticultores franceses, cujas vendas se afundaram nos Estados Unidos devido à imposição de um tarifa norte-americana de 25% sobre determinados vinhos, pediram a Paris para criar um fundo de 300 milhões de euros para os compensar, foi hoje anunciado.

“Nós apelamos para a criação de um fundo de compensação de cerca de 300 milhões de euros (...) com a ideia de indemnizar os que foram afetados” pelas taxas aduaneiras de 25% impostas pela administração Trump sobre os vinhos franceses, declarou o vice-presidente da Federação dos Exportadores de Vinhos Espirituosos (FEVS), Louis-Fabrice Latour, durante o salão Wine Paris-Vinexpo.

A administração Trump aplicou em 18 de outubro direitos aduaneiros de 25% sobre os vinhos franceses, espanhóis e alemães, como represália ao tratamento preferencial que a União Europeia acordou à construtora aeronáutica europeia Airbus.

No total, Washington recebeu ‘luz verde’ da Organização Mundial do Comércio (OMC) para impor tarifas sobre bens europeus no valor de sete mil milhões de dólares. Neste quadro, a construtora aeronáutica europeia também foi taxada, mas a 10%.

A imposição das taxas aduaneiras já fez com que as exportações de vinhos franceses para os Estados Unidos recuassem 44% face a outubro, segundo o Ministério da Economia francês.