Vice-primeiro-ministro russo viaja até à Venezuela no sábado

O vice-primeiro-ministro russo Yuri Borisov viaja para Caracas no próximo sábado para participar na Comissão Intergovernamental Rússia-Venezuela, anunciou hoje em Moscovo o seu gabinete.

“Em 05 de outubro, a reunião dos copresidentes da Comissão Intergovernamental Rússia-Venezuela será realizada em Caracas. Serão discutidas questões de cooperação bilateral entre os dois países”, referiu o gabinete de Borisov, que copreside à comissão pelo lado russo.

Na semana passada, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, visitou a Rússia, naquela que foi a sua primeira viagem ao exterior desde que o líder do Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente interino da Venezuela com o apoio de mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos.

A Rússia é atualmente o principal parceiro do regime de Maduro, juntamente com China, Bolívia, Cuba, Nicarágua, Turquia, entre outros.

É por essa razão que as visitas de membros do Governo de Maduro à Rússia têm sido constantes nos últimos meses.

Recentemente estiveram em Moscovo a vice-Presidente venezuelana, Delcy Rodriguez; o vice-presidente setorial para a Área Económica, Tareck El Aissami; o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Arreaza; e o ministro do Petróleo, Manuel Quevedo.

Moscovo sempre defendeu o diálogo na Venezuela e uma solução pacífica, rejeitando a interferência estrangeira nos assuntos internos do país latino-americano, bem como qualquer intervenção militar.

O Presidente venezuelano não recebeu apenas o apoio político do seu homólogo russo, Vladimir Putin, mas também o apoio económico, perante as sanções dos Estados Unidos contra os principais líderes do Governo e a empresa estatal de petróleo (PDVSA), a principal fonte de receitas do país.

A Rússia e a Venezuela assinaram nos últimos 18 anos cerca de 260 acordos de cooperação em questões de mineração, petróleo, economia, energia, alimentos e defesa, e foram investidos cerca de quatro mil milhões de dólares (3,6 mil milhões de euros) na economia venezuelana.

Os contratos no campo técnico-militar entre a Rússia e a Venezuela estão estimados em 11 mil milhões de dólares (10 mil milhões de euros), segundo a agência russa Interfax.