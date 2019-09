Venezuela e Coreia do Norte vão aprofundar cooperação bilateral

Uma delegação da Venezuela, presidida pelo presidente da Assembleia Constituinte (AC, composta unicamente por simpatizantes do regime), Diosdado Cabello, viajou à Coreia do Norte para aprofundar as relações bilaterais e de cooperação entre ambos países.

A visita, de Diosdado Cabello, que é tida como o segundo homem mais forte do ‘chavismo’ depois de Nicolás Maduro, começou na terça-feira e foi hoje confirmada pelo Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo venezuelano).

“(Diosdado) Lidera uma delegação de alto nível da Venezuela, que chegou à República Popular Democrática da Coreia, para aprofundar laços de cooperação em distintas áreas estratégicas para ambas as nações”, anunciou Óscar Vivas do PSUV na sua conta do Twitter.

Pelas redes sociais circulavam várias fotografias da visita, do momento em que Diosdado Cabello chega à Coreia do Norte, tendo ao fundo um avião da linha aérea venezuelana Conviasa. O político encontra-se acompanhado pelos constituintes Jesus Faria, Blanca Eeckout e vários membros da “juventude do PSUV”.

A visita começou no mesmo dia em que Nicolás Maduro chegou à Rússia para reunir-se com Vladimir Putin e a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez viajou aos EUA para participar na assembleia-geral da ONU.

Segundo a imprensa venezuelana desconhecem-se os pormenores da visita de Diosdado Cabello à Coreia do Norte, “uma vez que a nação asiática mantém bloqueados os sistemas e acessos à imprensa para difundir informação, dentro e fora das suas fronteiras”.

“Umz vez que o chamado número dois do regime não saía do país há bastante tempo, porque os Estados Unidos e a União Europeia lhe impuseram sanções, a sua saída gera suspeita”, explica o portal Ponto de Corte.

Segundo a Agência Telegráfica da Coreia do Norte, o político venezuelano “expressou profunda emoção perante o povo coreano que luta pela vitória” e a “vontade de avançar, com a República Popular e Democrática da Coreia, na construção do socialismo”.

Por outro lado, prestou homenagem aos líderes Kim Il Sung e Kim Jong Il, avô e pai do atual Presidente, Kim Jong-un.

Diosdado Cabello esteve também com Pak Thae Song, presidente da Assembleia Popular Suprema da Coreia do Norte.

O filho do Presidente Nicolás Maduro, Nicolasito Maduro Guerra, visitou a Coreia do Norte no passado mês de julho, onde, segundo o próprio, levou a cabo uma “agenda de irmandade”.

Em agosto último a Venezuela abriu uma embaixada em Pyongyang na Coreia do Norte.

Caracas e Pyongyang estabeleceram relações diplomáticas em 1965.

As relações e intercâmbio bilateral intensificaram-se desde 1999, com a chegada do falecido líder socialista venezuelano Hugo Chávez (presidiu o país entre 1999 e 2013).

Em 2015 a Coreia do Norte abriu uma embaixada em Caracas.