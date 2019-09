Três mortos e um ferido grave em tiroteio na cidade holandesa de Dordrecht

Três pessoas morreram baleadas hoje numa zona residencial na cidade de Dordrecht, na província da Holanda do Sul, e outra ficou gravemente ferida, anunciou a polícia holandesa.

A polícia de Roterdão, cidade próxima de Dordrecht, informou inicialmente, através de uma mensagem na rede social Twitter, que havia “várias vítimas” resultantes de um tiroteio, mas sem adiantar qual o seu estado.

Minutos depois confirmava que três pessoas morreram e uma quarta vítima ficou gravemente ferida.

O porta-voz da polícia, Wim Hoonhout, afirmou que na origem do tiroteio devem ter estado “desavenças familiares”, não avançado mais informações.

Imagens do local do crime mostram uma forte presença policial no bairro residencial, com uma ambulância parada na rua.

O autarca de Dordrecht, Wouter Kolff, anunciou na rede social Twitter que ocorreu um “tiroteio extremamente grave” e que vai visitar ainda hoje o local.