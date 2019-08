Três mortos e 12 feridos em confrontos antes de jogo de futebol nas Honduras

Três pessoas morreram e 12 ficaram feridas, entre elas três jogadores, durante um ataque ao autocarro da equipa de futebol do Motagua, que iria defrontar o Olimpia, em Tegucigalpa.

Os confrontos registaram-se cerca de 30 minutos antes do início do ‘clássico’ hondurenho entre Olimpia e Motagua, da quinta jornada do Torneio de Aberura, que foi entretanto suspenso.

De acordo com socorristas da Cruz Vermelha das Honduras, as três pessoas morreram a caminho do hospital Escuela, para onde foram transportados nove dos 12 feridos.

O ataque ao autocarro do Motagua ocorreu a cerca de 30 minutos do início previsto do jogo, supostamente por adeptos do Olimpia, que atiraram pedras e garrafas de vidro, causando uma batalha campal fora e dentro do Estádio Nacional de Tegucigalpa.

Entre os feridos estão o defesa paraguaio Roberto Moreira, o guarda-redes argentino Jonathan Rougier e o defesa hondurenho Emilio Izaguirre, todos do Motagua, que, segundo fontes daquele clube hondurenho, foram transportados para uma clínica, onde estão a ser tratados.