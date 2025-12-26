Opositor russo em greve de fome depois de condenado por defesa do terrorismo

O opositor ao regime russo Serguei Udaltsov, líder da Frente das Esquerdas, declarou hoje estar em greve de fome, após ter sido condenado a seis anos de prisão por "defender o terrorismo".

"Depois de lida a sentença, Udaltsov anunciou uma 'greve de fome mortal'", indicou, em comunicado, na plataforma digital Telegram da organização não-governamental de defesa dos Direitos Humanos Memorial, proscrita na Federação Russa.

O Segundo Tribunal Militar de Moscovo considerou Udaltsov culpado devido a um artigo publicado em redes sociais.

Em fevereiro de 2024, o político russo foi detido e incluído na lista de terroristas das autoridades locais, vendo os seus bens congelados, como estipula a legislação da Federação Russa.

Udaltsov, que já cumpriu no passado quase cinco anos de prisão por participar nas grandes manifestações antigovernamentais de maio de 2012, classificou como "totalmente absurdas" as acusações de que foi alvo.

"Sem dúvida, a perseguição contra mim está relacionada com as eleições presidenciais (março de 2024). Apoiámos os que se opõem [ao Presidente russo] Vladimir Putin. Acho que essa é uma das causas da minha detenção", declarou, acrescentando "ser triste" as autoridades perseguirem patriotas em vez de o fazerem contra "vigaristas e patifes", alguns deles no poder.

O opositor russo, que a dada altura apoiou a intervenção russa na Ucrânia, mostrou-se muito crítico em relação aos responsáveis militares do país devido àquilo que considerou tratar-se de má-gestão, designadamente do exército.

"São idiotas e incompetentes, não merecem os cargos que ocupam, erram aqui e ali. O preço são milhares de vidas humanas", defendeu Udaltsov num vídeo, publicado pela Frente das Esquerdas.