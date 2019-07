Sismo de magnitude 6,6 atinge noroeste da Austrália

Um terramoto de magnitude 6,6 ocorreu hoje ao noroeste da Austrália, de acordo com o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS), mas não houve alerta de tsunami.

O risco de mortes e de danos materiais é baixo, acrescentou o USGS.

O instituto norte-americano informou ainda que o terremoto aconteceu a 10 quilómetros de profundidade, a 203 quilómetros a oeste da cidade costeira de Broome, na região de Kimberley, no estado da Austrália Ocidental, no oeste do país.

De acordo com o Instituto de Geociência da Austrália, que mediu um terremoto com uma magnitude 6,5, o terremoto foi sentido em Broome e Port Hedland, o principal porto da Austrália para a exportação de minério.

O sismo ocorreu às 13:29, horário local (06:39 em Lisboa), segundo o USGS.