Sismo de magnitude 5,7 abala sudoeste do Irão

O centro de sismologia do Irão anunciou hoje que um terramoto de magnitude 5,7 na escala de Richter abalou uma cidade no sudoeste do país.

As informações indicam que o sismo ocorreu perto da cidade de Masjid Soleiman, na província de Khuzestan, a cerca de 450 quilómetros a sudoeste da capital do país, Teerão.

A cidade foi o primeiro lugar a explorar-se petróleo no Irão e no Médio Oriente.

Não foram relatados mortes ou feridos, até ao momento, nos meios de comunicação locais.

O Irão está localizado sobre grandes falhas sísmicas e tem em média um terremoto por dia.