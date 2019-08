Síria rejeita “faixa de segurança” anunciada em acordo EUA-Turquia

O Governo sírio rejeitou hoje “categoricamente” o acordo alcançado na quarta-feira por Washington e Ancara para criar uma “faixa de segurança” sob controlo militar turco no nordeste da Síria, considerando-o um ataque à sua soberania.

“A Síria rejeita categoricamente o acordo anunciado pelos dois ocupantes, os norte-americanos e os turcos, sobre a chamada ‘zona segura’, que representa uma agressão escandalosa contra a soberania do território sírio”, divulgou a agência de notícias oficial Sana, citando uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio.

“O acordo constitui uma violação dos princípios do direito internacional”, refere o texto da Sana.

As autoridades sírias apelaram ainda à comunidade internacional e às Nações Unidas para que “condenem essa agressão dos Estados Unidos e da Turquia”, até por “constituir uma perigosa escalada (...) e minar todos os esforços para encontrar uma saída para a crise síria”.

Estados Unidos e Turquia anunciaram na quarta-feira ter decidido estabelecer um “centro de operações conjuntas” para criar uma “zona de segurança” no norte da Síria a fim de impedir um confronto entre forças turcas e curdas.

Segundo a Sana, o Governo sírio considerou que o acordo é um reflexo da associação entre aqueles dois países contra a Síria que tem como objetivo defender os interesses da “entidade de ocupação israelita” e as aspirações de Ancara de expandir o seu território.

O anúncio foi feito após três dias de intensas negociações entre Ancara e Washington, que pretende evitar uma nova operação militar turca contra as Unidades de Proteção do Povo (YPG), uma milícia curda que controla áreas do norte da Síria.

As duas partes decidiram criar a “faixa de segurança” o mais rapidamente possível, mas não deram um prazo específico nem determinaram a largura da faixa sob controlo militar turco.

A Turquia exigia que a faixa tivesse 32 quilómetros, algo inaceitável para as YPG, apoiadas pelos EUA.

A Turquia aumentou, nos últimos dias, a ameaça de intervenção contra posições curdas no norte da Síria.

Os curdos, minoria étnica marginalizada na Síria, criaram uma zona semiautónoma no norte do país, medida rejeitada pela Turquia, que receia que um Estado curdo central galvanize as ambições separatistas dessa minoria na Turquia.