Queda de viaduto causa três mortos na China

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas devido à queda de um viaduto na província de Jiangsu, leste da China, informou hoje a agência noticiosa oficial Xinhua.

A estrutura ruiu na quinta-feira, na cidade de Wuxi, e esmagou três veículos que circulavam na parte inferior, resultando em três mortos, detalharam as autoridades locais, citadas pela agência.

Outros cinco veículos que circulavam na ponte caíram, causando ferimentos em duas pessoas.

As autoridades locais lançaram uma operação de resgate para remover os veículos presos e as causas do acidente estão a ser investigadas.

Segundo a Xinhua, que cita o ministério chinês dos Transportes, o acidente ocorreu devido à “carga excessiva” dos veículos que atravessavam a ponte.