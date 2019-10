Queda de avião ligeiro causa três mortos no Brasil

Um avião ligeiro caiu hoje na cidade brasileira de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, deixando três mortos e três pessoas feridas, segundo informações do corpo de bombeiros divulgadas pela imprensa local.

O acidente aconteceu em Caiçara, um bairro residencial localizado pouco mais de um quilómetro de distância da pista do Aeroporto Carlos Prates, de onde a aeronave tinha partido.

O avião caiu em cima de alguns carros que estavam num cruzamento e que se incendiaram após o impacto.

Membros do corpo de bombeiros e da polícia estão na zona do acidente para atender as vítimas.

O local é o mesmo em que no dia 13 de abril ocorreu a queda de outra aeronave de pequeno porte, que causou um morto.