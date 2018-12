Quatro funcionários da polícia venezuelana presos por homicídio de comerciante

Quatro funcionários da Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela (PNB) foram detidos pelas autoridades pelo alegado envolvimento no sequestro e assassínio de um comerciante de 39 anos de idade, anunciou o procurador-geral Tareck William Saab.

Em declarações aos jornalistas, em Caracas, o procurador explicou que a ordem de detenção dos funcionários José Castillo, Christian Serrano, Jonathan Soto e Luis Acosta foi emitida pelo Ministério Público.

O mesmo responsável adiantou que a vítima, o comerciante José Luís López Algarin, foi sequestrado no início de outubro, explicando que “os raptores comunicaram com a família, através do seu telemóvel, para solicitar o pagamento de um resgate e, como não puderam reunir o dinheiro exigido, assassinaram a vítima”.

Segundo o Ministério Público, o cadáver da vítima foi localizado a 04 de outubro.

O procurador-geral avançou que atualmente existem 464 funcionários policiais alvos de processos, 376 por acusação de extorsão e 88 por sequestro.

“Um funcionário policial ou agente do Estado, que deveria proteger os cidadãos destes delitos, não pode estar vinculado a estes delitos que estamos a investigar”, defendeu.