Presidente do Brasil diz que há espaço no orçamento para aumentar salário mínimo

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que há espaço orçamental para aumentar o salário mínimo este ano e corrigir as perdas com a inflação de 4,48% registada em 2019.

“Vou me reunir com o Paulo Guedes [ministro da Economia] agora à tarde. Acho que tem brecha [espaço] para atender [pedido de aumentar o salário mínimo]”, disse Jair Bolsonaro, à saída da residência oficial em Brasília.

O chefe de Estado brasileiro acrescentou: “A inflação de dezembro foi atípica, por causa do preço da carne. Duas da tarde tenho um despacho [encontro] com o Paulo Guedes para decidir esse assunto. A ideia é [repor] a inflação, o mínimo. Agora, cada 1 real no salário mínimo são mais ou menos 300 milhões de reais [65,2 milhões de euros] no orçamento”.

O Governo brasileiro fixou o salário mínimo para 2020 no valor de 1.039 reais (225,8 euros) o que representou um reajuste de 4,1% face ao salário mínimo pago em 2019, ou seja, abaixo da subida de preços registada no país.

Hoje, o Governo brasileiro informou numa medida publicada no Diário Oficial da União que os reformados terão reajuste de 4,48% nas pensões recebidas do Governo em 2020.