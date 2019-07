O preço do barril de petróleo Brent para entrega em setembro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 4,47%, para os 67,03 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,87 acima dos 64,16 com que fechou as transações na terça-feira.

Uma descida dos stocks de crude nos EUA acima das expectativas dos analistas foi a razão avançada para a valorização do barril de crude europeu.