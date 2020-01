Pelo menos quatro mortos em operação policial em favela do Rio de Janeiro

Pelo menos quatro pessoas morreram hoje numa operação policial em favelas do Complexo do Chapadão, na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, informaram as autoridades.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, citada pela Agência Brasil, as quatro pessoas morreram baleadas, tendo sido detidas outras sete.

As autoridades adiantaram que, ao chegarem ao Complexo do Chapadão, equipas da Polícia Civil e da Polícia Militar abordaram um carro que avançou contra elas. Os ocupantes tentaram fugir e iniciou-se um tiroteio.

No interior do veículo estavam cinco pessoas, tendo quatro delas ficado feridas. Encaminhadas para um hospital, três acabaram por morrer. Dentro do veículo foram encontradas revólveres, granadas, droga, carregadores e munições.

Quanto à quarta vítima mortal, as autoridades não especificaram as circunstâncias da morte.

Um vídeo publicado pela aplicação “Onde Tem Tiroteio”, que mapeia confrontos no Rio de Janeiro, mostra a movimentação policial no Chapadão durante um intenso tiroteio.

A operação, designada pelos agentes da polícia de “Dois Irmãos”, foi realizada para cumprimento de 16 mandados de prisão e contou com a participação de 150 agentes da polícia.

De acordo com as autoridades, os alvos dos mandados de prisão são suspeitos de roubos de carga e de veículos, e de envolvimento no tráfico de droga.