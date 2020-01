Pelo menos 44 mortos devido a forte intempérie no estado brasileiro de Minas Gerais

A violenta tempestade, acompanhada por forte precipitação, que desde quinta-feira assola o estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil, já provocou pelo menos 44 mortos após grandes inundações e deslizamento de terras, anunciaram no domingo as autoridades.

Os responsáveis locais referiram-se ainda a 19 desaparecidos, contra 25 anteriormente, 12 feridos e 17 mil deslocados nos 58 municípios no estado de Minas Gerais devido às que excepcionais intempéries.

No anterior balanço foram referidos 30 mortos.

A maioria das vítimas sucumbiu a deslizamentos de terras e à destruição das casas provocadas pelas inundações e a intensa precipitação, que atingiu valores recorde.

As imagens das televisões locais continuam a divulgar imagens de desmoronamentos, casas submersas, árvores e postos eléctricos derrubados, rios que transbordaram e bairros inundados pela tempestade, que também atingiu os estados vizinhos do Rio e do Espírito Santo.

O Instituto Nacional de Meteorologia indicou ter registado em 24 horas as mais fortes precipitações desde o início das primeiras medições, que se iniciaram há 110 anos.

Entre as 09 horas de quinta-feira e as 09 horas de sexta-feira foram registados 171,8 milímetros de chuva em Belo Horizonte, um recorde. As chuvas prosseguiram durante o fim de semana, mas no domingo começaram a baixar de intensidade.