Pelo menos 25 mortos em incêndio em edifício comercial no Bangladesh

Pelo menos 25 pessoas morreram e 73 continuam feridas na sequência de um incêndio que atingiu, na quinta-feira, um edifício comercial de 19 andares na capital de Bangladesh, Daca, informaram hoje as autoridades do país, em novo balanço.

O anterior balanço apontava para 17 mortos.

O vice-comissário da polícia de Daca, Mustak Ahmed, disse à agência noticiosa Efe que 24 dos 25 corpos encontrados até agora no prédio já foram entregues às suas famílias.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas.

Incêndios e colapsos de edifícios são comuns no Bangladesh, um país do sul da Ásia com 160 milhões de habitantes, devido às construções que não seguem os padrões de segurança.

No mês passado, um incêndio devastou prédios de apartamentos na cidade velha de Daca, onde substâncias químicas estavam armazenadas ilegalmente, causando cerca de 70 mortes.