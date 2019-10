Oito migrantes descobertos em camião frigorífico em França

Oito migrantes, entre os quais quatro crianças, foram encontrados hoje num camião frigorífico, no Porto de Calais, em França.

Os oito migrantes encontravam-se com “hipotermia leve”, de acordo com os bombeiros que lhes prestaram cuidados antes de serem transportados para o hospital de Calais.

Os migrantes, que disseram ser afegãos, foram encontrados durante a verificação do camião, no porto, antes de embarcar num navio balsa para o Reino Unido, segundo informações do Ministério público ao jornal local La Voix du Nord.

Os dois motoristas, de nacionalidade romena, ficaram “sob custódia”, de acordo com fonte judicial citada pela agência France Presse (AFP).

As autoridades ainda não revelaram onde se encontra registado o camião e qual o percurso que efetuou.

Já no sábado tinham sido descobertos na Bélgica dois outros camiões que transportavam 20 migrantes.

A polícia belga detetou um dos veículos em Saint-Trond, com 11 pessoas a bordo, e outro em Bruges, com nove pessoas.

Um dos camiões tinha como destino o Reino Unido e foi detetado depois de o motorista parar numa garagem devido a um problema mecânico.

O outro foi descoberto depois de a polícia ter recebido um alerta para a presença de migrantes no veículo, que seguia para o porto de Zeebruges.

Na quarta-feira foram encontrados 39 corpos num camião, em Essex, no Reino Unido, que era proveniente do porto belga de Zeebruges.