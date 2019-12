Obituário do ano

JANEIRO

Dia 02

Luís Pascoal, arqueólogo. Tinha 65 anos.

Dia 04

John Burningham, britânico, escritor e ilustrador de livros para crianças. Tinha 82 anos.

Harold Brown, antigo secretário da Defesa norte-americano, durante a administração de Jimmy Carter. Aos 91 anos.

Dia 05

Dragoslav Sekularac, antigo futebolista que, ao serviço da seleção da Jugoslávia, conquistou a medalha de prata olímpica em 1956, nos jogos de Melbourne, na Austrália. Aos 81 anos.

Dia 07

Moshe Arens, antigo ministro da Defesa de Israel, nos governos de Begin, Shamir e Netanyahu. Aos 93 anos.

Dia 08

Antal Bolvari, húngaro, jogador de polo aquático, campeão olímpico em 1952 e 1956 com a seleção da Hungria. Aos 86 anos.

Dia 13

Phil Masinga, antigo futebolista sul-africano, que venceu a Taça das Nações Africanas em 1996. Tinha 49 anos.

João Monteiro, major-general guineense. Tinha 72 anos.

José Luís Flora da Costa (Zezé Ngambi), músico luso-angolano. Tinha 62 anos.

António Fonseca Ferreira, antigo dirigente do PS e presidente da Comissão de Coordenação de Lisboa e Vale do Tejo. Tinha 74 anos.

Dia 14

Pawel Adamowicz, presidente da Câmara de Gdansk, na Polónia. Com 53 anos.

Francisco de Oliveira Dias, antigo presidente da Assembleia da República, deputado e dirigente do CDS. Aos 88 anos.

Dia 15

Carol Channing, atriz norte-americana, protagonizou durante décadas “Hello, Dolly” na Broadway. Aos 97 anos.

Alexandre Franco, jornalista moçambicano, radicado no Canadá. Tinha 74 anos.

Dia 17

Mary Oliver, poetisa norte-americana, vencedora de um prémio Pulitzer pelo livro “American Primitive”. Aos 83 anos.

Dia 18

Marcelo Yuka, nome artístico de Fontes do Nascimento Viana de Santa Ana, músico e compositor brasileiro, um dos fundadores da banda de reggae/rock O Rappa. Com 53 anos.

Dia 23

“Tuku” Oliver Mtukudzi, “lenda do jazz” no Zimbabué. Tinha 66 anos.

Jonas Mekas, realizador, referência do cinema norte-americano experimental e de vanguarda. Aos 96 anos.

Caio Junqueira, ator brasileiro. Com 42 anos.

Dia 24

Zé Manel, cartoonista, Prémio de Honra do Amadora BD 2011. Tinha 75 anos.

José Lopes e Silva, compositor e guitarrista pioneiro da música contemporânea em Portugal. Aos 81 anos.

Altino Magalhães, general, antigo vice-chefe do Estado-Maior do Exército e ex-presidente da Liga dos Combatentes. Aos 96 anos.

Dia 25

Pavla Lidmilová, tradutora checa da literatura portuguesa, agraciada com a Ordem de Infante D. Henrique em Portugal. Aos 86 anos.

Dia 26

José Arruda, presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Tinha 69 anos.

Michel Legrand, músico e compositor francês, que conquistou três Óscares. Aos 86 anos.

Jean Guillou, organista e compositor francês, titular do grande órgão da igreja parisiense de Saint-Eustache, que em 2010 recusou, em protesto, a Legião de Honra, pela diminuição da divulgação da música clássica em todas as instâncias oficiais francesas. Aos 88 anos.

Dia 28

Susan Hiller, artista plástica norte-americana. Tinha 78 anos.

Dia 29

Rui Caeiro, poeta, editor e tradutor. Tinha 75 anos.

Dia 31

Rui Ramos, antigo dirigente dos Trabalhadores Sociais-Democratas dos Açores e deputado do PSD na Assembleia Legislativa dos Açores. Com 53 anos.

FEVEREIRO

Dia 01

Alex Brown, pintor e músico, foi guitarrista da banda punk norte-americana Gorilla Biscuits. Tinha 52 anos.

Dia 03

Octávio Matos, ator. Tinha 79 anos.

Dia 04

António Passos Coelho, médico, pai do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Aos 92 anos.

Dia 05

Gabriel Hilifavali, deputado angolano, membro do Comité Central do MPLA. Tinha 65 anos.

Dia 06

Pedro Pestana Vasconcelos, antigo deputado, fundador do CDS e ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Aos 93 anos.

Dia 07

Jacques Ferran, francês, jornalista cofundador da Taça dos Campeões Europeus e do Prémio ‘Bola de Ouro’. Aos 98 anos.

John Dingell, o congressista que mais tempo esteve no Congresso norte-americano. Aos 92 anos.

Cremilda Gil, atriz. Aos 91 anos.

Albert Finney, ator britânico. Aos 82 anos.

Dia 08

Tomi Ungerer, ilustrador e escritor francês. Aos 87 anos.

Dia 09

Maximilian Reinelt, alemão, campeão olímpico de Remo nos Jogos de Londres, em 2012. Com 30 anos.

Dia 10

Fernando Peres, antigo futebolista que passou, entre outros, pelo Belenenses e Sporting. Tinha 77 anos.

Dia 12

Gordon Banks, guarda-redes de Inglaterra e campeão mundial em 1966. Aos 81 anos.

Dia 13

Bibi Ferreira, atriz brasileira. Aos 96 anos.

José Manuel Barreto, fadista. Tinha 75 anos.

Dia 15

Manuel Batista, ex-presidente da câmara da Póvoa do Lanhoso e ex-presidente da Comunidade Intermunicipal do Ave. Com 59 anos.

José Queirós, jornalista, fundador do jornal Público. Tinha 67 anos.

Dia 16

Bruno Ganz, ator suíço. Tinha 77 anos.

Dia 17

Albert Vorspan, norte-americano, vice-presidente da União Americana dos Judeus. Aos 95 anos.

Dionisis Avranitakis, padeiro grego que recebeu o Prémio Sociedade Civil 2016 do Comité Económico e Social Europeu pela sua generosidade na receção aos refugiados. Tinha 77 anos.

Frederico Rosa, futebolista, capitão do Benfica na época 1979/80. Tinha 61 anos.

George Mendonsa, marinheiro descendente de portugueses, protagonista na fotografia que registou o seu beijo com uma desconhecida, em Nova Iorque, quando se celebrava o fim da segunda Guerra Mundial. Aos 95 anos.

Dia 18

João Filipe Giraldes Pereira de Figueiredo, conhecido como Graciosa, um dos fundadores da escola Portuguesa de Arte Equestre. Tinha 63 anos.

Wallace Smith Broecker, cientista norte-americano que tornou popular a expressão “aquecimento global”, quando em 1975 fez soar os primeiros alarmes sobre as alterações climáticas. Aos 87 anos.

Dia 19

Karl Lagerfeld, designer de moda alemão. Aos 85 anos.

Dia 21

Peter Tork, músico norte-americano que fez parte dos The Monkees. Tinha 77 anos.

José Carlos Sequeira Costa, pianista. Aos 89 anos.

Stanley Donen, realizador norte-americano de “Serenata à Chuva”. Aos 94 anos.

Dia 22

Arnaldo Matos, fundador do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP). Tinha 79 anos.

Célia de Sousa, atriz. Com 74 anos.

Dia 23

João Bigotte Chorão, ensaísta e critico literário, considerado especialista na obra de Camilo Castelo Branco. Aos 85 anos.

Dia 25

Alberto Vieira, historiador e coordenador do Centro de Estudos de História do Atlântico na Madeira. Tinha 62 anos.

Mark Hollis, antigo vocalista da banda de rock britânica Talk Talk. Tinha 64 anos.

Dia 26

Andy Anderson, músico britânico que foi baterista dos The Cure. Tinha 68 anos.

Dia 27

António Mendes, ex-futebolista no Benfica e no Vitória de Guimarães. Aos 81 anos.

Dia 28

André Previn, norte-americano de origem alemã, maestro e compositor vencedor de quatro Óscares. Aos 89 anos.

MARÇO

Dia 02

Jaurès Alferov, cientista russo, um dos vencedores do Prémio Nobel de Física em 2000. Aos 88 anos.

Yannis Behrakis, fotógrafo grego, vencedor do prémio Pulitzer em 2016, do World Press Photo em 2000 e do Prémio Bayeux Calvados em 2002. Com 58 anos.

Dia 04

Mário Piçarra, músico fundador do grupo Terra a Terra. Tinha 71 anos.

Keith Flint, britânico, músico e vocalista da banda The Prodigy. Com 49 anos.

Luke Perry, ator norte-americano. Com 52 anos.

Dia 07

Carmine Persico, antigo líder da máfia italo-americana de Nova Iorque condenado a 139 anos de prisão. Aos 85 anos.

Dia 08

Kelly Catlin, ciclista norte-americana, medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio2016 e tricampeã mundial de perseguição. Com 23 anos.

Dia 10

Gordon Mclntosh, australiano nascido na Escócia, ex-senador e apoiante de Timor-Leste durante a ocupação indonésia. Aos 93 anos.

Fernando Midões, ex-jornalista da RTP e crítico de teatro. Aos 86 anos.

Dia 11

António Wilson Honório ‘Coutinho’, brasileiro, futebolista da seleção do Brasil e campeão mundial de 1962. Tinha 75 anos.

Hal Blaine, baterista norte-americano do grupo Los Angels Wrecking Crew. Aos 90 anos.

José António Carrasco Ferreira, antigo jogador internacional de andebol e depois vice-presidente da modalidade no Belenenses. Tinha 69 anos.

Dia 12

Sir John Richardson, historiador de arte e biógrafo de Pablo Picasso. Aos 95 anos.

Dia 13

Amadeu Caronho, ator. Tinha 76 anos.

Armando Caldas, ator, encenador e um dos fundadores do Teatro Moderno de Lisboa. Aos 84 anos.

Dia 14

Augusto Cid, cartoonista, escultor. Tinha 77 anos.

Charlie Whiting, britânico, diretor da Fórmula 1 da Federação Internacional de Automobilismo. Tinha 66 anos.

Dia 15

Márcia Real, atriz brasileira. Aos 88 anos.

Okwui Enwezor, primeiro curador africano a dirigir uma Bienal de Arte de Veneza, em 2015. Com 55 anos.

Dia 16

Justin Carter, cantor de country norte-americano. Com 35 anos.

Dia 17

Gil da Costa Alves, ex-ministro do Turismo, Comércio e Indústria de Timor. Tinha 60 anos.

Andre Williams, cantor norte-americano e produtor de R&B. Aos 82 anos.

Dia 19

Maurílio de Gouveia, arcebispo emérito de Évora. Aos 86 anos.

Kenneth To, nadador nascido em Hong Kong, vencedor de uma medalha de prata pela Austrália nos Mundiais de 2013. Com 26 anos.

Marlen Khutsiev, cineasta russo (Geórgia), pai do cinema moderno soviético. Aos 93 anos.

Dia 22

Scott Walker, músico norte-americano, fundador dos Wolker Brothers. Tinha 76 anos.

Dia 23

Rafi Eitan, espião israelita que capturou o nazi Adolf Eichman, em 1960, em Buenos Aires. Aos 92 anos.

Dia 24

Manuel Graça Dias, arquiteto. Tinha 66 anos.

Dia 26

João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria. Com 43 anos.

Wolfgang Kemper, um dos fundadores da Filkemp e presidente da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Alemã. Aos 89 anos.

João Martins Pisco, médico, pioneiro da embolização da artéria prostática. Tinha 78 anos.

Tejshree Thapa, advogada nepalesa, preponderante na exposição de violações em massa de mulheres durante as guerras nos Balcãs e no sul da Ásia. Com 52 anos.

Dia 28

José Luís Mendonça Nunes (Zeca Mendonça), histórico assessor de imprensa do PSD. Tinha 70 anos.

Agnès Varda, realizadora francesa. Aos 90 anos.

Antero da Palma-Carlos, médico fundador do Centro de Diagnóstico e Tratamento em Alergologia, Imunologia Clínica e Medicina Interna. Aos 86 anos.

Dia 30

Anna Mascolo, bailarina e coreógrafa italiana que recebeu o primeiro doutoramento Honoris Causa em dança em Portugal. Aos 88 anos.

ABRIL

Dia 03

António Manuel Arnaut, advogado, membro da comissão nacional do PS e filho de António Arnaut. Com 59 anos.

Jean-Louis David, cabeleireiro francês. Aos 85 anos.

António Pedro da Silva Lourenço, antigo deputado do CDS. Com 87 anos.

Dia 04

Jorge de Sá, investigador e vice-presidente da Associação Portuguesa de Mutualidades em representação da Associação Mutualista Montepio Geral. Tinha 68 anos.

Dia 05

Sydney Brenner, biólogo sul-africano, prémio Nobel da Medicina 2002. Aos 92 anos.

Dia 06

Richard Green, norte-americano, advogado e psiquiatra que se dedicou à defesa dos direitos de homossexuais, transexuais e de minorias de género. Aos 82 anos.

Dia 07

Seymour Cassel, ator norte-americano. Aos 84 anos.

Dia 10

Victor Consiglieri, arquiteto. Aos 90 anos.

Dia 11

Dina (Ondina Veloso), cantora. Tinha 62 anos.

Dia 12

Ivor Broadis, antigo futebolista inglês. Aos 96 anos.

Dia 13

Francisco Amaral, autor de vários programas de rádio. Tinha 68 anos.

Dia 14

Bibi Andersson (Berit Elisabeth Andersson), atriz sueca. Aos 83 anos.

Mirjana Markovic, viúva ‘Lady Macbeth dos Balcãs’ do ex-Presidente sérvio. Tinha 76 anos.

Dia 15

Maria Alberta Menéres, poetisa e escritora. Aos 88 anos.

Joaquim Alberto Silva (Quinzinho), antigo futebolista. Com 45 anos.

Dia 16

Ricardo Chibanga, antigo toureiro moçambicano. Tinha 76 anos.

Ignace Murwanashyaka, antigo líder do grupo Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda. Com 55 anos.

Dia 17

Alan García Pérez, ex-presidente do Peru. Tinha 69 anos.

Dia 18

Jorge Miguéis, membro da Comissão Nacional de Eleições. Tinha 69 anos.

Dia 21

Manuel Carvalheiro, cineasta, cronista e critico de cinema. Tinha 68 anos.

Dia 23

Grão-Duque João do Luxemburgo, titular do Grão-Ducado de Luxemburgo entre 1964 e 2004. Aos 98 anos.

Billy McNeill, antigo futebolista escocês, capitão e treinador do Celtic. Tinha 79 anos

António Gonçalves dos Santos Júnior, antigo reitor da Universidade de Évora. Aos 94 anos.

Mark Medoff, dramaturgo e argumentista norte-americano, autor da peça “Filhos de um Deus menor”. Tinha 79 anos.

Dia 24

Abassi Madani, líder histórico da Frente Islâmica de Salvação da Argélia. Aos 88 anos.

Dia 25

John Havlicek “Hondo”, basquetebolista norte-americano de origem checa, o melhor marcador da história dos Boston Celtics. Tinha 79 anos.

Dia 28

Richard Lugar, ex-senador pelo Partido Republicano dos Estados Unidos. Recebeu o maior prémio atribuído a civis pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos pelos seus esforços para o desmantelamento de armas nucleares após o colapso da União Soviética. Aos 87 anos.

Dia 29

José de Almeida Fernandes, biólogo, ex-presidente da Liga de Proteção da Natureza. Aos 87 anos.

Steve Chalmars, ex-futebolista escocês do Celtic que marcou o golo da vitória na final da Taça dos Campeões Europeus de 1967. Aos 83 anos.

John Singleton, realizador norte-americano. Com 51 anos.

Dia 30

Beth Carvalho, cantora e compositora brasileira, conhecida como a “Madrinha do Samba”. Tinha 72 anos.

Peter Mayhew, ator britânico. Tinha 74 anos.

MAIO

Dia 02

Reginald Mengi, empresário tanzaniano, detentor do Grupo IPP, um dos maiores impérios de comunicação africanos. Tinha 75 anos.

Antunes Filho, encenador brasileiro. Aos 89 anos.

Luciano Barbosa, vocalista e cofundador da banda Repórter Estrábico. Tinha 60 anos.

Dia 04

Artur Pimentel, ex-presidente da Câmara de Vila Flor. Tinha 73 anos.

Dia 06

José Carlos Camolas, futebolista, bicampeão pelo Benfica em 1966/67 e 1967/68. Tinha 71 anos.

António Mba Nguema Mikue, ministro de Estado e da Presidência da República da Guiné Equatorial. Tinha 66 anos.

John Lukacs, norte-americano nascido na Hungria, historiador e escritor. Aos 95 anos.

Dia 07

Fernando Lopes da Silva, neurocientista. Aos 84 anos.

Dia 09

Alvin Sargent, argumentista norte-americano que recebeu dois Óscares, por “Júlia”, em 1977, e “Gente Vulgar”, em 1980. Aos 92 anos.

Dia 10

Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro em vários governos em Espanha e antigo número um do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol). Tinha 67 anos.

Dumilde das Chagas Simões Rangel, antigo governador das províncias angolanas da Huída e Benguela e membro do MPLA. Tinha 69 anos.

Dia 11

Peggy Lipton, atriz norte-americana. Tinha 72 anos.

Jean-Claude Brisseau, cineasta francês. Tinha 74 anos.

Dia 12

Nasrallah Pierre Sfeir, antigo cardeal libanês e líder da igreja maronita. Aos 98 anos.

Clara Guseva, russa, primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro olímpica na patinagem de velocidade em Jogos Olímpicos de inverno de 1960, em Squaw Valley, na Califórnia. Aos 82 anos.

Dia 13

Doris Day, atriz norte-americana. Aos 97 anos.

Dia 16

Nuno Lima de Carvalho, diretor da Galeria de Arte do Casino do Estoril. Aos 86 anos.

Bob Hawke, antigo primeiro-ministro australiano. Aos 89 anos.

Ieoh Ming Pei, arquiteto sino-americano autor da Pirâmide do Museu do Louvre, em Paris. Aos 102 anos.

Dia 18

Samuel Castro Bastos, oboísta vencedor de vários concursos internacionais e nacionais, membro fundador da Revista Musical Portuguesa Da Capo. Com 32 anos.

Dia 19

Juan José Viola, cônsul honorário de Portugal em Cáceres. Tinha 78 anos.

Dia 20

Niki Lauda, automobilista austríaco, tricampeão mundial de Fórmula 1. Tinha 70 anos.

Dia 22

Judith Kerr, alemã radicada no Reino Unido, escritora e ilustradora de livros para crianças e jovens. Aos 95 anos.

Dia 23

Joaquim Torres, ex-futebolista e guarda-redes campeão nacional pelo FC Porto na época 1978/79. Tinha 74 anos.

Dia 24

João da Silva Pereira, ex-cônsul honorário de Portugal em Maracaibo, na Venezuela.

Murray Gell-Mann, cientista norte-americano, prémio Nobel da Física em 1969. Aos 89 anos.

Dia 26

Prem Tinsulanonda, antigo primeiro-ministro da Tailândia. Aos 98 anos.

Dia 27

Robert Bernstein, norte americano, presidente da Random House de 1966 a 1990 e um dos fundadores da Human Rights Watch. Aos 96 anos.

Dia 28

Kamel Eddine Fekhar, médico e militante argelino dos direitos humanos e da causa mozabita, uma minoria berbere da Argélia. Com 54 anos.

Dia 31

Rocky Erickson, vocalista e guitarrista dos 13th Floor Elevators. Tinha 71 anos.

JUNHO

Dia 01

José Patrocínio, ativista angolano, líder da OMUNGA, organização cívica e da defesa dos direitos humanos. Com 57 anos.

Gaspar Barreira, físico, um dos fundadores do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas e representante oficial de Portugal em diversas organizações científicas internacionais. Tinha 79 anos.

José António Reyes, futebolista espanhol que jogou no Benfica. Com 35 anos.

Michel Serres, filósofo francês. Aos 88 anos.

Andreia Martha (Mumtazz), artista plástica portuguesa. Com 49 anos.

Dia 03

Agustina Bessa-Luís, escritora. Aos 96 anos.

Dia 04

Lennart Johansson, ex-presidente da UEFA e ex-vice-presidente da FIFA. Aos 89 anos.

Dia 06

Dr. John (Malcolm John Rebennak), pianista, compositor e cantor norte-americano. Tinha 77 anos.

Luís Mourão, ensaísta. Com 59 anos.

Dia 10

Lee Hee-ho, sul-coreana, mulher do ex-presidente Kim Dae-jung, defensora da democracia e dos direitos das mulheres. Aos 96 anos.

Dia 11

Ruben de Carvalho, jornalista, dirigente histórico do PCP e organizador da Festa do Avante! desde a primeira edição, em 1976. Tinha 74 anos.

Isaura Borges Coelho, antifascista e ativista pelos direitos das enfermeiras ao casamento. Aos 92 anos.

Dia 12

José Xavier, jornalista angolano, diretor de informação da agência de notícias ANGOP. Tinha 60 anos.

Aureliano Veloso, primeiro presidente democraticamente eleito para a Câmara Municipal do Porto, candidato à Presidência da República em 1980 e pai do cantor Rui Veloso. Aos 95 anos.

Dia 13

André Midani, músico e produtor musical brasileiro. Aos 86 anos.

Dia 15

Franco Zeffirelli, cineasta italiano. Aos 96 anos.

Marta Harnecker, intelectual marxista chilena. Aos 82 anos.

Dia 16

Paulino Livramento Évora, bispo emérito da Diocese de Santiago de Cabo Verde. Aos 87 anos.

Dia 17

Mohamed Morsi, primeiro Presidente democraticamente eleito do Egito, em 2012. Tinha 67 anos.

Gloria Vanderbilt, estilista, artista, designer, autora e atriz norte-americana. Aos 95 anos.

Dia 18

Manuel José Homem de Mello, figura ligada ao Estado Novo, foi escritor, advogado e deputado. Aos 88 anos.

Dia 19

Fernando Palmeira, antigo futebolista e treinador do Sporting de Braga. Tinha 76 anos.

Philippe Zdar, músico francês. Com 52 anos.

Dia 22

Carlos Câmara Leme, jornalista e crítico literário. Tinha 62 anos.

Dia 24

Manuel Almeida Cambra, antigo presidente da Câmara de São João da Madeira. Aos 89 anos.

Dia 25

Mohan Ranade, advogado e líder do movimento de libertação de Goa do regime colonial português na década de 1950. Aos 90 anos.

Dia 26

Edith Scob, atriz francesa. Aos 81 anos.

Max Wright, ator norte-americano. Tinha 75 anos.

Dia 30

Guillermo Mordillo Menéndez, cartoonista argelino. Aos 86 anos.

JULHO

Dia 01

António Manuel Hespanha, historiador e jurista, ex-comissário-geral para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, entre 1997 e 2000. Tinha 74 anos.

Dia 02

Manuel Costa Braz, coronel, militar de Abril, antigo ministro da Administração Interna. Aos 84 anos.

Lido Anthony Iacocca, Lee Lacocca, empresário norte-americano, criador do mítico Ford Mustang. Aos 94 anos.

Dia 04

Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal e membro do Conselho Geral da CIP - Confederação Empresarial de Portugal. Tinha 60 anos.

Dia 06

João Gilberto, cantor e compositor brasileiro, considerado um dos pais da Bossa Nova. Aos 88 ano

Cameron Boyce, ator norte-americano. Com 20 anos.

Dia 08

Arthur St. John Ryan, irlandês, fundador e presidente da cadeia de vestuário Primark. Aos 83 anos.

Rosie Ruiz, norte-americana de origem cubana a quem foi retirado o troféu de vencedora da maratona de Boston em 1980, oito dias após a prova, por se ter descoberto que só tinha corrido o quilometro e meio final. Tinha 66 anos.

Dia 09

Fernando de la Rúa, antigo Presidente da Argentina. Aos 81 anos.

Rip Torn, nome artístico de Elmore Rual Torn, ator norte-americano. Aos 88 anos.

Ross Perot, candidato por duas vezes à Presidência norte-americana, primeiro como independente, em 1992, e depois pelo Partido Reformista, que criou em 1996. Aos 89 anos.

Gaëtan Oliveira, artista plástico angolano. Tinha 75 anos.

Dia 10

James Small, antigo campeão mundial de râguebi da África do Sul, em 1995. Com 50 anos.

Dia 12

Fernando Vasconcelos, primeiro presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira eleito após o 25 de Abril e ex-governador civil do Porto. Aos 87 anos.

Dia 14

Hussain Muhammad Ershad, ex-presidente do Bangladesh. Aos 89 anos.

Pernell Whitaker, pugilista norte-americano, campeão olímpico em 1984. Com 55 anos.

Dia 16

Johnny Clegg, músico sul-africano e opositor ao ‘apartheid’, apelidado de “Zulu Branco”. Tinha 66 anos.

Camilo Conceição, antigo futebolista na Académica e no Sporting. Tinha 67 anos.

Benjamim Formigo, jornalista. Tinha 70 anos.

Dia 17

Robert Waseige, antigo treinador de futebol do Sporting. Tinha 79 anos.

Andrea Camilleri, escritor italiano, autor da saga do inspetor Montalbano. Aos 93 anos.

Dia 18

Yukiya Amano, japonês, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica. Tinha 72 anos.

Arménio Travassos, jornalista, antigo diretor-geral do Diário de Coimbra. Com 56 anos.

André Bradford, eurodeputado e dirigente do PS/Açores. Com 48 anos.

Dia 19

Rutger Hauer, ator holandês que ficou célebre com o filme “Blade Runner”, de Ridley Scott. Tinha 75 anos.

César Pelli, arquiteto argentino, com mais de 300 prémios por excelência em design. Aos 92 anos.

Marisa Merz, artista plástica italiana, única mulher do movimento Arte Povera. Aos 93 anos.

Ágnes Heller, filósofa húngara. Aos 90 anos.

Dia 20

Roberto Fernández Retamar, jornalista cubano, poeta e ensaísta, presidente da Casa das Américas. Aos 89 anos

Dia 21

Isabel Wolmar, antiga repórter da RTP, apresentou o primeiro ‘talk show’ na televisão portuguesa. Aos 86 anos.

Dia 22

Li Peng, antigo primeiro-ministro chinês, liderou a “ala dura” do Governo durante os protestos de Tiananmen, em 1989. Aos 91 anos.

Art Neville, vocalista e teclista cofundador dos The Meters e The Neville Brothers. Aos 81 anos.

Dia 23

José Manuel Lopes de Almeida, antigo presidente da Câmara de Nelas. Tinha 67 anos.

Jaime Octávio Cardona Ferreira, antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Aos 82 anos.

Helena Matos, pianista. Aos 100 anos.

Dia 25

Béji Caïd Essebsi, primeiro Presidente da Tunísia democraticamente eleito, em 2014. Aos 92 anos.

Anner Bylsma, violoncelista holandês. Aos 85 anos.

Dia 26

Jaime Ortega, cardeal, liderou a Igreja cubana durante 35 anos. Aos 82 anos.

Russi Taylor, atriz norte-americana. Tinha 75 anos.

Dia 27

Jesué Pinharanda Gomes, historiador, filósofo e cofundador do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Aos 80 anos.

Dia 28

Ruth de Souza, atriz brasileira, a primeira negra a protagonizar uma novela. Aos 98 anos.

Dia 29

Manuel Louzã Henriques, médico, poeta e intelectual comunista. Aos 85 anos.

AGOSTO

Dia 01

Saoirse Kennedy Hill, neta de Robert F. Kennedy, antigo procurador-geral dos EUA. Com 22 anos.

Donn Alan Pennebaker, cineasta e documentarista norte-americano. Aos 94 anos.

Dia 03

Henri Belolo, produtor e compositor francês precursor do ‘disco sound’. Aos 82 anos.

Dia 04

Nuon Chea, principal ideólogo do regime comunista cambojano do Khmer Vermelho. Aos 93 anos.

Dia 05

Toni Morrison, escritora norte-americana, primeira mulher negra a ganhar o Nobel da Literatura, em 1993. Aos 88 anos.

Bjorg Lambrecht, ciclista belga. Com 22 anos.

Dia 06

Kamal Boullata, artista e escritor sobre arte palestiniana. Tinha 77 anos.

Dia 07

Rui Rechena, músico e baixista da banda Amor Electro. Com 53 anos.

David Berman, músico, poeta norte-americano. Com 52 anos.

Jorge Gil, autor do programa da rádio “Em Órbita”, que estreou em 1965 no Rádio Clube Português. Tinha 74 anos.

Dia 08

Jean-Pierre Mocky, ator e realizador francês. Aos 86 anos.

Dia 09

Panagiotis Vassilakis “Takis”, artista grego. Aos 93 anos.

Dia 12

José Luis Brown, futebolista campeão mundial pela Argentina em 1986. Tinha 62 anos.

Amélia Mingas, linguista angolana, antiga diretora executiva do Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP, organismo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa). Tinha 73 anos.

Dia 13

José Manuel Costa, antigo jornalista, fundador da Agência de Comunicação GCI e dos Green Project Awards. Com 54 anos.

Dia 16

Alexandre Soares dos Santos, empresário, antigo presidente da Jerónimo Martins. Aos 84 anos.

Richard Williams, ilustrador e animador canadiano, criador da personagem “Roger Rabbit”. Aos 86 anos.

Peter Fonda, ator norte-americano. Tinha 79 anos.

Dia 19

Emanuel Rodrigues, militante do PSD, primeiro presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Tinha 75 anos.

Dia 22

Eugénio Pepe, compositor e criador da música para a canção infantil “Vamos Dormir”. Aos 84 anos.

Dia 23

David Koch, empresário norte-americano. Tinha 79 anos.

Dia 24

Jorge Leite, jurista especialista em Direito do Trabalho e deputado eleito pelo PCP na década de 1970. Aos 80 anos.

Dia 25

João Torre do Valle, músico, um dos fundadores da Academia da Guitarra Portuguesa e do Fado. Aos 80 anos.

Ferdinand Piëch, austríaco, antigo presidente da Volkswagen. Aos 82 anos.

Fernanda Young, atriz e argumentista brasileira. Com 49 anos.

Dia 26

Pedro Luís, produtor musical. Com 48 anos.

Dia 27

Dawda Kairaba Jawara, primeiro Presidente da Gâmbia independente. Aos 95 anos.

Jessi Combs, piloto norte-americana. Com 39 anos.

Dia 28

Nicolas Leoz, paraguaio, antigo presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol e ex-vice-presidente da FIFA. Aos 90 anos.

Dia 29

Carlos Carranca, poeta. Tinha 61 anos.

Dia 30

Hans Rausing, empresário sueco. Aos 93 anos.

Dia 31

Anthoine Hubert, piloto francês de Fórmula 2. Com 22 anos.

SETEMBRO

Dia 03

Élton Medeiros, cantor e compositor brasileiro. Aos 89 anos.

Peter Lindbergh, fotógrafo alemão conhecido pelo seu trabalho na moda. Tinha 74 anos.

Dia 04

Roger Etchegaray, cardeal francês, organizou o grande Jubileu do ano 2000 na Igreja Católica. Aos 96 anos.

Luís Fernando Cotovio Alves, cônsul honorário de Portugal em Perth (Austrália).

Dia 05

Charlie Cole, fotojornalista norte-americano, autor da fotografia do “Homem do Tanque” da praça Tiananmen. Tinha 64 anos.

Francisco Toledo, pintor mexicano. Aos 79 anos.

Dia 06

Robert Mugabe, Presidente do Zimbabué durante 37 anos. Aos 95 anos.

Dia 07

Eduardo Beauté, cabeleireiro. Com 52 anos.

Dia 08

Fernando Grade, artista plástico. Tinha 64 anos.

Camilo Sesto, cantor espanhol. Tinha 72 anos.

Dia 09

Carlos Lacerda, ator. Com 72 anos.

Robert Frank, fotógrafo norte-americano de origem suíça. Aos 94 anos.

André Gonçalves Pereira, advogado, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros. Aos 83 anos.

Gustavo Moura, jornalista, ex-diretor do jornal Açoriano Oriental. Aos 85 anos.

Dia 10

Daniel Johnston, cantor, compositor e artista plástico norte-americano. Com 58 anos.

Dia 11

Bacharuddin Jusuf Habibie, ex-presidente da Indonésia. Aos 83 anos.

Dia 12

Akilisi Pohiva, primeiro-ministro de Tonga. Tinha 78 anos.

Octávio Neto Valério, diplomata que fez parte da delegação do Governo português que negociou a declaração conjunta luso-chinesa sobre Macau, em 1987. Aos 89 anos.

Dia 13

Gyorgy Konrad, escritor húngaro sobrevivente do Holocausto. Aos 86 anos.

Dia 15

Roberto Leal, cantor. Tinha 67 anos.

Ric Ocasek, norte-americano, vocalista da banda The Cars. Tinha 75 anos.

Dia 19

Zine El Abidine Ben Ali, antigo Presidente da Tunísia, ditador deposto na Revolução de Jasmim de 2011. Aos 83 anos.

Marko Feingold, o mais antigo sobrevivente austríaco dos campos de concentração nazis. Aos 106 anos.

Dia 22

Aron Eisenberg, ator norte-americano. Com 50 anos.

João de Deus Pires, padre, missionário salesiano em Timor-Leste. Aos 91 anos.

Dia 23

Wang Meiyu, ativista chinês que pediu publicamente a demissão do Presidente chinês e a realização de eleições livres. Com 38 anos.

José Moura Nunes da Cruz, antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Aos 83 anos.

Dia 25

José Crispim, cantor. Aos 86 anos.

Jack Hatton, judoca norte-americano. Com 24 anos.

Paul Badura-Skoda, pianista e regente austríaco, intérprete de referência de Mozart e Schubert. Aos 91 anos.

Dia 26

Jacques Chirac, antigo primeiro-ministro, presidente da Câmara de Paris e Presidente da República francesa. Aos 86 anos.

Nelson Traquina, professor, investigador e autor de estudos de jornalismo em Portugal. Tinha 71 anos.

Dia 27

Luis Ospina, realizador, produtor e argumentista colombiano. Tinha 70 anos.

Joseph Wilson, embaixador norte-americano que contestou informações da espionagem dos Estados Unidos usadas para justificar a invasão do Iraque em 2003. Tinha 69 anos.

Dia 28

Alfredo José Simões, presidente do Clube Português de Buenos Aires. Tinha 66 anos.

Dia 30

Jessye Norman, soprano norte-americana. Tinha 74 anos.

OUTUBRO

Dia 02

João Rodrigues Pires, alfarrabista, distinguido com a Ordem do Mérito, com o grau de comendador. Tinha 100 anos.

Kim Shattuk, vocalista e baixista dos The Muffs. Com 56 anos.

Dia 03

Freitas do Amaral, fundador do CDS, ex-ministro e ex-presidente da Assembleia-Geral da ONU. Tinha 78 anos.

Dia 04

Amaro da Luz, primeiro ministro das Finanças de Cabo Verde e primeiro embaixador do país nas Nações Unidas. Aos 85 anos.

Dia 05

Manuel Ferreira de Oliveira, ex-presidente executivo da GALP. Tinha 70 anos.

Philippe Tome, autor belga de banda desenhada, um dos pais de “Spirou”. Tinha 62 anos.

Dia 06

Ginger Baker, baterista e cofundador da banda britânica de rock Cream. Aos 80 anos.

Dia 07

Manuela Silva, economista, ex-secretária de Estado para o Planeamento no I Governo constitucional, presidente do Movimento Internacional dos Intelectuais Católicos, presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz. Aos 87 anos.

Dia 08

Avelino Ferreira Torres, ex-presidente da Câmara de Marco de Canaveses. Tinha 74 anos.

Rogério Rodrigues, jornalista. Tinha 72 anos.

Dia 11

Alexsei Leonov, cosmonauta russo, primeiro humano a caminhar no espaço, há 54 anos. Aos 85 anos.

Robert Forster, ator norte-americano. Com 78 anos.

Dia 14

Manuel Amado, pintor. Aos 81 anos.

Harold Bloom, escritor e crítico literário norte-americano. Aos 89 anos.

Choi Jin-ri ‘Sulli’, atriz e cantora sul-coreana, estrela de K-Pop. Com 25 anos.

Dia 15

Frank Monteiro, luso-canadiano, vereador da Câmara Municipal de Cambridge. Tinha 67 anos.

Dia16

Ricardo Tércio, autor de banda desenhada e ilustração que colaborou com a Marvel. Com 43 anos.

Dia 17

Elijah Cummings, norte-americano, congressista Democrata. Tinha 68 anos.

Alicia Alonso, bailarina cubana, diretora e cofundadora do Ballet Nacional de Cuba. Aos 98 anos.

Dia 18

Rui Jordão, ex-futebolista nascido em Angola que passou pelo Benfica e pelo Sporting. Tinha 67 anos.

Miguel Geraldes, antigo diretor de mercados da Euronext e sócio da Optimal Investments. Tinha 53 anos.

Dia 20

Manuel Ramalho Gantes, advogado e antifascista. Aos 93 anos.

Cirilo Cristóvão, ex-ministro da Defesa timorense. Com 53 anos.

Dia 21

Júlio Herbert, ministro adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional de Cabo Verde. Com 64 anos.

Gustav Gerneth, homem mais velho do mundo de nacionalidade alemã. Aos 114 anos.

Dia 22

Sadako Ogata, académica e diplomata japonesa, que dirigiu o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, entre 1991 e 2001. Aos 92 anos.

Dia 23

Santos Juliá, historiador, especialista na história contemporânea de Espanha e na Guerra Civil espanhola. Tinha 79 anos.

Dia 24

Vera Futscher Pereira, antiga jornalista das agências noticiosas ANOP e NP. Tinha 66 anos.

Dia 25

Delmiro Carreira, presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, ex-dirigente da UGT e deputado na Assembleia Constituinte e na I Legislatura. Tinha 73 anos.

Dia 26

José Bento, poeta e tradutor, fundador da revista literária Cassiopeia, nos anos 1950, e Medalha de Mérito das Belas-Artes de Espanha. Aos 86 anos.

Robert Evans, produtor norte-americano de filmes como “O Padrinho” e “Chinatown”. Aos 89 anos.

Dia 27

Jorge Fernando, diretor artístico, realizador e ator brasileiro. Tinha 64 anos.

Carlos Augusto Fernandes, embaixador, autor do livro “O Acordo Ortográfico de 1990 não está em vigor”. Aos 97 anos.

Dia 28

Joaquim Marques Ferreira, presidente do conselho de administração das empresas Águas Públicas do Alentejo e Águas de Santo André, antigo presidente do Instituto de Conservação da Natureza e da Comissão Nacional da Rede Ecológica Nacional. Tinha 65 anos.

Dia 29

Andrade Pereira, ex-governador civil do distrito da Guarda, deputado na III e na IV Legislaturas. Aos 82 anos.

Dia 31

João Monjardino, médico e investigador, um dos fundadores do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Aos 82 anos.

NOVEMBRO

Dia 01

Rina Lazo, pintora guatemalteca. Aos 96 anos.

Dia 02

Brian Tarantina, ator norte-americano. Tinha 60 anos.

Marie Laforêt, cantora e atriz francesa. Aos 80 anos.

Afridza Munandar, piloto indonésio de motociclismo. Com 20 anos.

Dia 03

Yvette Lundy, professora e figura histórica da Resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 103 anos.

Robert Norris, ator norte-americano, o ‘cowboy’ da Marlboro. Aos 90 anos.

Dia 06

Robert Freeman, fotógrafo e realizador britânico, conhecido pelo seu trabalho com os Beatles. Aos 82 anos.

Dia 07

Maria Perego, autora, produtora e marionetista italiana, criadora do “Topo Gigio”. Aos 95 anos.

Dia 11

James Le Mesurier, britânico, cofundador dos Capacetes Brancos, força civil de socorristas que opera nas zonas rebeldes na Síria. Tinha 48 anos.

Teresa Tarouca, fadista. Tinha 77 anos.

Dia 13

Manuel Jorge Veloso, músico e compositor, um dos fundadores do Quarteto do Hot Club de Portugal. Aos 82 anos.

Raymond Poulidor, antigo ciclista francês, vencedor da edição de 1964 da Volta a Espanha. Aos 83 anos.

Dia 15

António Rodrigues Guimarães, antigo presidente do Vitória de Guimarães. Aos 80 anos.

Dia 17

Terry O’Neill, fotógrafo britânico de celebridades. Aos 81 anos.

Dia 18

Argentina Santos, fadista. Aos 95 anos.

Dionísio Gonçalves Casimiro (”Carbono” Casimiro), músico, ‘rapper’, um dos ativistas do Movimento Revolucionário de Angola. Com 37 anos.

Dia 19

José Mário Branco, músico, cantor e produtor. Tinha 77 anos.

Dia 20

Luís de Barros, jornalista e diretor do Diário de Notícias durante o PREC. Tinha 78 anos.

António Tavares Teles, jornalista e escritor. Tinha 77 anos.

Michael J. Pollard, ator norte-americano. Aos 80 anos.

Doug Lubahn, baixista norte-americano que colaborou com a banda The Doors. Tinha 71 anos.

Dia 22

António Augusto Moraes Liberato (Gugu Liberato), lusodescendente, apresentador da televisão brasileira. Tinha 60 anos.

Joaquim Moutinho, piloto campeão nacional de ralis em 1985 e 1986. Tinha 67 anos.

Eduardo Nascimento, cantor, representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção em 1967, com “O Vento Mudou”. Tinha 76 anos.

Henry Sobel, rabino e ativista dos direitos humanos no Brasil durante a ditadura militar. Tinha 75 anos.

Jean Douchet, crítico e historiador do cinema francês. Aos 90 anos.

Dia 23

Harry Morton, fundador da cadeia de restaurantes Pink Taco. Com 38 anos.

Dia 24

Goo Hara, atriz e cantora sul-coreana, do grupo k-pop Kara. Com 28 anos.

Clive James, escritor, poeta, crítico e apresentador de televisão australiano. Aos 80 anos.

Dia 25

Gilman dos Santos, deputado e presidente da União Democrática Timorense. Tinha 63 anos.

Goar Vartanian (”Anita”), espia soviética que, em dupla com o marido, já falecido, impediu o sucesso da “Operação Long Jump”, que tinha como objetivo assassinar Estaline, Churchill e Roosevelt em 1943. Aos 93 anos.

Dia 26

Köbi Kuhn, antigo treinador de futebol suíço, dirigiu a seleção helvética nos Europeus de 2004 e 2008 e no Mundial de 2006. Tinha 76 anos.

Dia 28

Pim Verbeek, treinador holandês, antigo selecionador da Coreia do Sul e da Austrália. Tinha 63 anos.

Dia 29

Yasuhiro Nakasone, antigo primeiro-ministro japonês. Aos 101 anos.

Dia 30

José Luís Rocha, ex-deputado do PTP na Madeira.

Domingos Piedade, antigo gestor da AMG Mercedes e administrador do Autódromo do Estoril. Tinha 75 anos.

Mariss Jansons, maestro soviético. Tinha 76 anos.

DEZEMBRO

Dia 01

Shelley Morrison, atriz norte-americana. Aos 83 anos.

Dia 03

Carlos Amaral Dias, psicanalista e professor, ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e da Sociedade Portuguesa de Psicodrama Psicanalítico de Grupo. Tinha 74 anos.

Lee Jae-ho ‘Cha In Há’, ator e estrela da K-Pop sul-coreano. Com 27 anos.

Dia 04

Tetsu Nakamura, médico japonês, fundador da organização humanitária Peshawar-kai PMS (Serviço Médico Japonês da Paz). Tinha 74 anos.

Dia 06

Ron Leibman, ator norte-americano que ficou conhecido pela sua participação na série “Friends”. Aos 82 anos.

Dia 08

Rogério Carvalho ‘Pipi’, ex-futebolista internacional português, que se evidenciou ao serviço do Benfica nas décadas de 40 e 50 do século passado. Tinha 97 anos

Arquimedes da Silva Santos, médico especialista em Neuropsiquiatria infantil, pedagogo e escritor. Tinha 98 anos.

Paul Volcker, ex-presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, que na década de 1980 controlou a inflação com uma forte subida das taxas de juro. Aos 92 anos.

Caroll Spinney, marionetista norte-americano que deu voz ao ‘Poupas’ da Rua Sésamo. Aos 85 anos.

Jarad Anthony Higgins ‘Juice WRLD’, rapper norte-americano. Tinha 21 anos.

Dia 09

Marie Fredriksson, cantora sueca, vocalista do grupo pop Roxette. Tinha 61 anos.

Pete Frates, ex-jogador de basebol norte-americano do Boston College, sofria de esclerose lateral amiotrófica, inspirou o desafio online “Ice Bucket Challenge”. Aos 34 anos.

Dia 12

Danny Aiello, ator norte-americano. Aos 86 anos.

Laurinda Lopes, a primeira árbitra registada em Portugal. Tinha 68 anos.

Dia 14

Anna Karina, atriz, cantora e realizadora dinamarquesa. Tinha 79 anos.

Dia 15

Maria do Céu Águeda Camacho de Sena Faria (Águeda Sena), bailarina e coreógrafa. Aos 92 anos.

Dia 17

Fernando Lemos, nascido em Portugal e de nacionalidade brasileira, fotógrafo, artista plástico e designer gráfico. Aos 93 anos.

Dia 18

Patxi Andión, músico espanhol. Tinha 72 anos.

Claudine Auger, atriz, primeira ‘bond girl’ francesa. Tinha 78 anos.

Dia 19

Francisco Brennand, escultor, pintor e ceramista brasileiro. Aos 92 anos.

Domingos da Fonseca, padre, presidente da comissão organizadora da Conferência para a Paz, Reconciliação e Desenvolvimento da Guiné-Bissau. Tinha 64 anos.

Dia 21

Martin Peters, futebolista internacional inglês. Tinha 76 anos.

Emanuel Ungaro, estilista francês de origem italiana. Aos 86 anos.

Dia 22

Baba Ram Dass, escritor norte-americano, autor de “Be Here Now”, o livro que o eternizou, publicado em 1971. Aos 88 anos.

Dia 23

Ahmed Gaïd Salah, general e chefe de Estado-Maior do Exército argelino, considerado um pilar do regime desde 1962. Tinha 79 anos.

Dia 24

Allee Willis, letrista e compositora norte-americana, autora da letra “I’ll Be There for You”, dos Rembrandts, o tema do genérico da série televisiva “Friends”. Tinha 72 anos.

Dia 25

Peter Schreier, tenor e maestro alemão. Aos 84 anos.

Dia 26

Galina Volchek, atriz russa e diretora artística do Teatro Sovremennik de Moscovo. Aos 86 anos.

Claude Régy, encenador e diretor de teatro francês. Aos 96 anos.

Jerry Herman, compositor norte-americano, autor de musicais como “Hello, Dolly!” e “La Cage aux Folles”. Aos 88 anos.

Sue Lyon, atriz que interpretou “Lolita” no filme de 1962 realizado por Stanley Kubrick. Tinha 73 anos.

Dia 27

Art Sullivan, cantor belga. Tinha 69 anos.

Manuel Joaquim Geada Pinto, cónego, professor, poeta e diretor artístico do Centro Cultural da Guarda. Aos 90 anos.

Dia 29

Rui Parracho, jornalista da agência Lusa. Aos 64 anos.

Vaughan Oliver, designer gráfico conhecido pelo seu trabalho com a editora britânica 4AD. Tinha 62 anos