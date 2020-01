Milhares de pessoas retiradas em Dortmund para desactivação de bombas da II Guerra

Milhares de pessoas foram retiradas hoje para zonas seguras na cidade alemã de Dortmund para técnicos desactivarem quatro bombas da II Guerra Mundial, foi anunciado.

Já no sábado as autoridades tinham evacuado dois hospitais e aberto escolas para acolher residentes que tiveram de sair das suas casas.

No total, as autoridades pediram a cerca de 14 mil pessoas para deixarem as áreas onde se pensa que as bombas estão enterradas.

A estação de comboios da cidade foi fechada e todos os comboios vão ser desviados para outros destinos.

As autoridades esperam começar a desactivar as bombas hoje à tarde.

Cerca de 75 anos depois do fim da guerra, as autoridades alemãs encontram bombas que não explodiram e que, para serem desactivadas, provocam por precaução evacuações de grandes áreas.