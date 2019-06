Michael Gove e Jeremy Hunt disputam com Boris Johnson lugar de primeiro-ministro britânico

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt, e o ministro do Ambiente, Michael Gove, qualificaram-se hoje para a quinta volta da eleição interna no partido Conservador para suceder a Theresa May, além de Boris Johnson.

Segundo os resultados hoje revelados pelo comité 1922, que organiza a eleição, o ministro do Interior, Sajid Javid, foi o eliminado nesta ronda de votações, ao recolher apenas 34 votos.

O antigo ‘Mayor’ de Londres Boris Johnson manteve-se destacado no primeiro lugar, com 157 votos, seguindo por Michael Gove, com 61 votos, e Jeremy Hunt, com 59 votos.

A votação para a quinta e sexta volta desta eleição realiza-se hoje entre as 15:30 e 17:30, sendo os resultados esperados depois das 18:00.

Após este processo, realizado apenas entre os 313 deputados do partido Conservador habilitados a votar, os dois finalistas vão ser submetidos a uma votação dos cerca de 160 mil militantes do partido.

O vencedor deverá ser conhecido no final de julho, e até lá Theresa May mantém-se em funções, devendo apresentar a demissão logo que o sucessor esteja definido, abrindo caminho para a sua nomeação como primeiro-ministro.