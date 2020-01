Menina de 12 anos mata três rapazes em atentado suicida na Nigéria

Três rapazes foram mortos num atentado suicida com bomba, cometido por uma menina de 12 anos numa escola islâmica no nordeste da Nigéria, disseram esta sexta-feira moradores e milicianos.

O ataque, que tem a marca do grupo ‘jihadista’ Boko Haram, ocorreu na noite de quinta-feira em Muna Dalti, perto de Maiduguri, capital do estado de Borno, enquanto as crianças estudavam o Corão ao ar livre, segundo as mesmas fontes.

A menina aproximou-se do grupo de rapazes que estavam prestes a terminar a sua sessão de estudo e “explodiu no meio deles”, disse Mohammed Bola, líder das milícias anti-’jihadistas’ locais, à agência France-Presse.

“Matou três rapazes e feriu outros quatro”, disse Mohammed Bola, acrescentando que o ataque ocorreu por volta das 19:00 (hora de Lisboa).

Momentos antes, outra rapariga da mesma idade tinha-se feito explodir numa casa próxima, detonando os seus explosivos e ferindo uma pessoa, disse um morador, Salisu Mohammed.

“A casa ficou completamente destruída. Por sorte, ninguém morreu, pois os habitantes da casa estavam lá fora conversando com os vizinhos”, afirmou.

Segundo Mohammed Bola, os dois bombistas suicidas chegaram ao local juntos e depois separaram-se para atacar alvos diferentes.

Os locais dos ataques, que são muito populares entre os residentes à noite, têm sido repetidamente alvo de bombistas suicidas atribuídos ao Boko Haram.

Em abril de 2019, três pessoas foram mortas e 33 feridas num duplo ataque suicida a uma multidão em Muna Dalti, onde um acampamento abriga milhares de pessoas deslocadas pela violência ‘jihadista’.

O conflito com o Boko Haram deixou 35.000 mortos e cerca de dois milhões de desalojados desde 2009 no nordeste da Nigéria, de acordo com as Nações Unidas.

A violência espalhou-se pelo Níger, Chade e Camarões vizinhos, levando os países da Bacia do Lago Chade a formar uma coligação militar regional para combater os ‘jihadistas’.