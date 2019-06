Mais três luso-canadianos integram Passeio da Fama de Toronto

Os luso-canadianos Jack Prazeres, Mário Silva e Meaghan Benfeito vão integrar no sábado o Passeio da Fama de Toronto, que homenageia membros da comunidade que se destacam na sociedade canadiana, segundo a organização.

“Foi uma enorme surpresa, não estava à espera. Há muitas pessoas da comunidade com valor também para o estarem, mas na opinião da organização, era a minha vez”, disse à Lusa Jack Prazeres, sobre a distinção.

O empresário e presidente da instituição de solidariedade social Luso-Canadian Charitable Society defendeu que o dever da comunidade é de “incentivar os portugueses a estarem envolvidos na sociedade canadiana e a promoverem Portugal”.

“Já participei em várias comissões, quer da polícia da Região de Peel, quer da Câmara Municipal de Mississauga. Sempre incentivei os portugueses a fazerem-no. É o nosso dever enquanto portugueses”, afirmou Jack Prazeres.

Além da Luso-Canadian Charitable Society, Jack Prazeres foi presidente do Centro Cultural Português de Mississauga, do Festival Multicultural ‘Carassauga’ e integrou a Comissão Aconselhamento da Polícia da Região de Peel e ainda a Comissão Municipal de Mississauga de Avaliação do Imposto sobre a Propriedade.

Também Mário Silva, antigo vice-presidente da Câmara Municipal de Toronto e ex-deputado federal, vai ser incluído no monumento e salienta que este reconhecimento “é sobretudo importante para a sua família e para os amigos”.

“Esta é uma forma de reconhecimento pelo meu trabalho ao longo dos últimos anos quando fui eleito vereador do município de Toronto e fui ainda o primeiro luso-canadiano a ser eleito para o parlamento federal”, referiu.

Atualmente a lecionar na Universidade de Ryerson, Mário Silva mostra-se dividido em duas paixões - “política e educação” - e apela a que a comunidade se envolva mais nestas áreas “muito importantes no dia a dia”.

Também a nadadora olímpica canadiana filha de pais portugueses Meaghan Benfeito será incluída no Passeio da Fama para Luso-Canadianos. A Lusa tentou, sem sucesso, falar com a lusodescendente.

A titulo póstumo, o empresário Mário Tomaz também será incluído no monumento na categoria de ‘Construtores’.

O Passeio da Fama para Luso-Canadianos de Toronto está localizado na área do Little Italy, na Camões Square, onde decorre a cerimónia da distinção, no próximo sábado.

Já figuram no monumento nomes de vários luso-canadianos de relevo internacional, como é o caso da cantora Nelly Furtado, do jogador profissional de hóquei no gelo John Tavares, e do antigo ministro das Finanças do Ontário Charles Sousa.

O Governo de Otava calcula que existem no Canadá mais de 480 mil portugueses e lusodescendentes, estando a grande maioria localizada na província do Ontário.