Libra pode desvalorizar 25% se não houver acordo

Uma saída do Reino Unido da União Europeia (UE) sem acordo pode causar uma desvalorização da libra de 25%, indicou ontem o Banco de Inglaterra numa avaliação sobre diferentes cenários de ‘Brexit’.

O banco central acrescenta que, neste caso mais adverso de saída, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico pode sofrer um recuo de 7,8% a 10,5% até 2024. Pouco antes, tinha sido divulgado um relatório do Governo que tinha calculado a perda do PIB em 9,3% em 15 anos.

A instituição publicou a sua análise sobre o impacto do ‘Brexit’ na economia a pedido da Comissão do Tesouro da Câmara dos Comuns, antes de os deputados votarem no dia 11 de dezembro o acordo alcançado com a UE proposto pela primeira-ministra, Theresa May.