Juncker considera improvável decisões sobre o Brexit durante o Conselho Europeu

O presidente da Comissão Europeia anteviu hoje que é improvável que a discussão sobre o adiamento do ‘Brexit’ decorra durante o Conselho Europeu, na quinta-feira, acrescentando que os líderes europeus vão ter de voltar a reunir-se na próxima semana.

A chefe do Executivo britânica, Theresa May, deve pedir na quinta-feira, no quadro do Conselho Europeu, o adiamento da saída do Reino Unido do bloco europeu que está agendada para o dia 29 de março.

Jean-Claude Juncker disse, numa entrevista à estação de rádio alemã Deustshlandfunk, que ainda não recebeu o documento britânico sobre o adiamento.

“Tenho a impressão de que não vai haver qualquer decisão durante o Conselho Europeu, esta semana. Provavelmente vamos ter de nos reunir na próxima semana”, disse o presidente da Comissão Europeia

Juncker acrescentou que Theresa May “não tem acordo nenhum”, nem ao nível do governo nem no parlamento.