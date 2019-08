O próximo sorteio do Euromilhões, marcado para sexta-feira, 9 de Agosto, terá um Jackpot de 69 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave premiada hoje.

No concurso 063/2019 dois apostadores acertaram no segundo prémio, não sendo nenhum apostador português. Cada um ‘leva para casa’ um total de 426 mil euros. Com o terceiro prémio acertaram nove apostadores, sendo um português, que amealharam assim, cada um, cerca de 22 mil euros.