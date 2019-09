Israel ataca postos do Hamas em Gaza após lançamento de ‘rockets’ a partir da faixa

O exército israelita atacou na sexta-feira à noite vários postos militares do movimento radical Hamas na Faixa de Gaza em resposta ao lançamento, pouco antes, de cinco ‘rockets’ a partir do enclave palestiniano, disse fonte da instituição.

Um avião e um tanque atacaram “vários objectivos militares do Hamas no norte da Faixa de Gaza, incluindo uma instalação e posições militares”, indicou um porta-voz do exército, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

O Ministério da Saúde em Gaza referiu que os ataques não causaram vítimas.

As posições atacadas, do braço armado do grupo islamita, sofreram importantes danos materiais, segundo fontes da segurança palestinianas.

Os ‘rockets’ que levaram ao ataque de represália também não provocaram feridos em Israel, tendo caído em campo aberto, mas fizeram soar os alarmes antiaéreos em várias zonas adjacentes ao enclave palestiniano.

Duas pessoas tiveram de receber tratamento por ataques de ansiedade na localidade de Sderot, segundo o diário israelita Haaretz.

O lançamento dos ‘rockets’, que não foi reivindicado, aconteceu horas depois de pelo menos dois palestinianos terem sido mortos a tiro por soldados israelitas em Gaza durante os protestos semanais junto à barreira de segurança que separa o enclave de Israel.

Segundo o Ministério da Saúde do território, outras 23 pessoas sofreram ferimentos, das quais 15 foram feridas por balas reais.

Desde o início destes protestos a 30 de março de 2018, conhecidos como a “Marcha do Retorno”, foram mortos 310 palestinianos e mais de 17 mil foram feridos por disparos de soldados israelitas.

Estas manifestações visam denunciar o bloqueio israelita imposto à Faixa de Gaza há mais de 10 anos e exigir o direito de regresso dos refugiados palestinianos às terras de onde fugiram ou foram expulsos quando o Estado hebreu foi criado em 1948.