Incêndio na Gran Canaria fora de controlo e mais de 5.000 pessoas retiradas das casas

Um incêndio florestal que lavra desde sábado na ilha Gran Canaria, em Espanha, está fora de controlo, avançaram na noite passada as autoridades, detalhando que já queimara 3.400 hectares e obrigou a retirar pelo menos 5.000 pessoas das suas casas. Entretanto, actualização do jornal ‘Canarias 7’ esta manhã dá conta que o fogo já consumiu cerca de 6 mil hectares, quase duplicando a área do último balanço.

Ontem à noite, o presidente do Governo das Ilhas Canárias, Ángel Víctor Torres, disse, numa conferência de imprensa, que o fogo não estava dominado e que a situação se manteria pelo menos até quarta-feira, não obstante a ilha dispor do maior dispositivo de combate às chamas que alguma vez teve.

O centro da localidade de Valleseco, onde vivem cerca de quatro mil pessoas, foi evacuado durane a noite. De acordo com o Centro Coordenador de Segurança e Emergências, a população seria transferida para a localidade de Teror.

Ao todo, já foram evacuados 40 núcleos populacionais devido ao incêndio.

O fogo chegou ao Parque Natural de Tamadaba, onde, segundo os técnicos, o único acesso estava rodeado pelas chamas, impedindo a entrada em segurança de viaturas dos bombeiros.

Além da falta de acessos, as temperaturas elevadas e os ventos fortes estavam a dificultar o combate do incêndio, que mobilizou no domingo mais de 600 bombeiros e 14 aeronaves e levou ao encerramento de 20 estradas.

Contas do ‘Canarias 7’, os meios aéreos procederam a mais de 100 descargas, totalizando cerca de 800.000 litros de água.