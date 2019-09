Incêndio em hospital do Rio de Janeiro fez pelo menos dez mortos

Pelo menos dez pessoas morreram num incêndio que deflagrou na quinta-feira num hospital na Zona Norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, segundo os bombeiros locais.

Devido às chamas, os funcionários retiraram os pacientes do Hospital Badim, localizado no bairro de Maracaná, e os médicos e enfermeiros montaram uma espécie de hospital de campanha, ao ar livre, com colchões alinhados na rua, para continuar a atender os pacientes.

As chamas atingiram o prédio mais antigo do complexo de dois edifícios às 18h30 de quinta-feira, tendo os bombeiros regressado na manhã de hoje às salas atingidas.

À imprensa local, a direcção do hospital afirmou que um curto circuito no gerador de um dos prédios do hospital poderá estar na origem do incêndio.

“Toda a administração do Hospital Badim está determinada a prestar a assistência necessária aos pacientes que estão a ser transferidos” para outras clínicas da capital fluminense, declarou a assessoria da unidade hospitalar.

O corpo de Bombeiros foi accionado por volta das 18 horas (hora local, 22 horas em Lisboa), sendo que as chamas foram extintas por volta das 19h45 (hora local, 23h45 em Lisboa).

A Polícia Militar interditou as proximidades do hospital.