Homem armado abatido após atacar centro de detenção de imigrantes nos EUA

Um homem armado que atacou um centro de detenção para imigrantes em Tacoma, no noroeste dos Estados Unidos, foi abatido depois de um confronto com a polícia, anunciaram hoje as autoridades.

A polícia interveio na manhã de hoje no Northwest Detention Center, depois de relatos de que um homem armado com uma espingarda havia incendiado um carro e estava a tentar incendiar um recipiente com propano, de acordo com a polícia local.

O homem, identificado como Willem Van Spronsen, de 69 anos, morreu dos ferimentos provocados por tiros, após a intervenção da polícia.

Van Spronsen carregava, além da sua espingarda, foguetes e uma mochila, de acordo com o comunicado.

Nenhum dos quatro polícias envolvidos no confronto ficou ferido.

O homem abatido já havia sido condenado por agredir um polícia durante uma altercação numa manifestação em frente ao centro no ano passado, de acordo com informações da imprensa local.

A imigração é objeto de intenso debate político nos Estados Unidos, confrontado há mais de um ano por uma crise migratória na sua fronteira com o México.

Na sexta-feira e no sábado foram organizados dezenas de eventos em todo o país para exigir o encerramento de todos os centros de detenção na fronteira e das operações policiais anunciadas para hoje pelo Presidente Donald Trump.

A empresa GEO Group, que administra centro de Tacoma, agradeceu à polícia pela sua intervenção e afirmou, num comunicado, que a publicação recente com informações de centros sobrelotados e detenção de menores não acompanhados causam “um ambiente perigoso” para os seus funcionários.